¿Y si sí?

México es líder invicto por primera vez en su historia

AGENCIAS

La Selección Mexicana firmó una actuación convincente al derrotar 3-0 a Chequia en el Estadio Azteca, resultado que le permitió asegurar el primer lugar del Grupo A y clasificarse a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Ante una afición que no dejó de alentar durante los 90 minutos, el conjunto dirigido por Javier Aguirre mostró orden, intensidad y contundencia para cerrar de gran forma la primera fase del torneo.

México tomó el control del partido desde los primeros minutos con una presión constante sobre la salida rival y un dominio claro de la posesión. La recompensa llegó al minuto 21, cuando Mateo Chávez apareció por el sector izquierdo, ingresó al área y definió con un disparo cruzado para abrir el marcador y hacer estallar de emoción al Estadio Azteca.

En la segunda mitad, el Tricolor mantuvo el ritmo y encontró el segundo tanto al minuto 63. Julián Quiñones aprovechó un pase filtrado, ganó la espalda de la defensa checa y definió con tranquilidad ante la salida del guardameta para ampliar la ventaja y acercar a México a una victoria sin sobresaltos.

El golpe definitivo llegó al minuto 78. Álvaro Fidalgo se incorporó al ataque y culminó una gran jugada colectiva con un remate de primera intención para colocar el 3-0 definitivo. El mediocampista celebró junto a la afición una anotación que selló una noche redonda para el conjunto nacional.

Con este resultado, México concluyó la fase de grupos con nueve puntos, producto de tres victorias, además de conservar el arco en cero durante sus tres compromisos. El Tricolor avanzó como líder del Grupo A y llegará con confianza a la ronda de eliminación directa, donde buscará seguir su camino en la Copa del Mundo 2026.