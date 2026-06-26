¿Cuándo juega México otra vez en el Mundial de Futbol?

Con la victoria en contra de Chequia, la Selección Mexicana logró clasificas a dieciseisavos de final como líder del grupo A, con 9 puntos y 3 victorias.

La noche de este miércoles 24 de junio, la Selección Mexicana conquistó su tercer triunfo en el último partido de la fase de grupos del Mundial de Futbol, al vencer por 3 goles a 0 a su similar de Chequia.

Con esta victoria, México clasifica a dieciseisavos de final como líder del grupo A, con 9 puntos, sin embargo, deberá hasta el sábado 27 de junio para conocer a su próximo rival, con quien se enfrentará en el Estadio Ciudad de México. El próximo partido de la Selección Mexicana será el martes 30 de junio de 2026, en punto de las 19:00 horas.

El segundo lugar del grupo A lo ocupa la selección de Sudáfrica, tras ganarle por 2 goles a 1 a Corea del Sur, que quedó en tercer lugar del grupo, mientras que la última posición la ocupa Chequia.

¿Qué selecciones están en dieciseisavos de final?

Hasta el momento, son 12 los equipos que han conseguido su pase a dieciseisavos de final en el Mundial de Futbol:

– México

– Estados Unidos

– Alemania

– Argentina

– Francia

– Noruega

– Colombia

– Suiza

– Canadá

– Brasil

– Marruecos

– Sudáfrica

¿Qué países están eliminados?

Por otra parte, 7 selecciones se han despedido ya de la fiesta grande del futbol mundial:

– Haití

– Turquía

– Túnez

– Jordania

– Panamá

– Qatar

– Chequia

Con informacón de El Heraldo de México