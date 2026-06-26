KNPROYECT A.C.… 16 años de rescate animal

La asociación civil KNPROYECT A.C. es un referente ciudadano en el rescate animal, educación ambiental y protección de la fauna en Ciudad Victoria

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

Con 16 años de trabajo ininterrumpido, la asociación civil KNPROYECT A.C. se ha consolidado como un referente ciudadano en el rescate animal, la educación ambiental y la protección de la fauna en Ciudad Victoria.

Fundada en 2010 por la activista Nora Hernández, la organización nació con el propósito de transformar el abandono y el maltrato animal en segundas oportunidades de vida.

«KNPROYECT surge del amor por los animales y de la necesidad de cambiar su realidad», ha expresado su fundadora al recordar el origen del proyecto.

A lo largo de su trayectoria, la asociación ha desarrollado acciones de rescate, rehabilitación y atención de perros, gatos y fauna silvestre en situación de vulnerabilidad, además de impulsar campañas de esterilización y adopción responsable como parte fundamental de su labor comunitaria.

Bajo el lema «Educa, Adopta y Esteriliza», la organización ha orientado sus esfuerzos a fomentar la conciencia social, reducir el abandono animal y fortalecer una cultura de respeto y protección hacia todas las especies.

En el marco de su aniversario, Nora Hernández destacó el significado de cada rescate realizado.

«Cada animal que logra recuperar la confianza en el ser humano representa una victoria que nos recuerda por qué seguimos aquí», expresó.

La organización también reconoció el respaldo permanente de voluntarios, donadores y ciudadanos que, mediante la aportación de alimento, medicamentos, cobijas y tiempo, han hecho posible la continuidad de esta labor.

«Cada aporte ha sido fundamental para sostener esta causa», reiteró el equipo de KNPROYECT A.C.

Finalmente, la asociación reafirmó su compromiso de continuar trabajando con sensibilidad, responsabilidad y constancia, al señalar que mientras exista un animal en situación de riesgo, seguirá vigente su misión de rescate, protección, educación y concientización ambiental.