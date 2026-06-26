Lluvias superan la media histórica en Tamaulipas

El comportamiento de las precipitaciones ha sido especialmente favorable desde finales de abril y durante mayo y junio.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

Las lluvias registradas durante los últimos meses han cambiado de manera significativa el panorama hídrico de Tamaulipas, al grado de que la entidad ya acumula 351 milímetros de precipitación, cifra que supera la media histórica de 281 milímetros para este periodo del año, informó el director general del Organismo Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jaime Felipe Cano Pérez.

En entrevista para Expreso el funcionario explicó que el comportamiento de las precipitaciones ha sido especialmente favorable desde finales de abril y durante mayo y junio, permitiendo que el estado se ubique por encima del promedio histórico.

“En este año 2026 hemos sobrepasado la media histórica en relación con la precipitación. La acumulada promedio para estas fechas era de 281 milímetros y actualmente llevamos 351 milímetros”, destacó.

Cano Pérez señaló que estas lluvias representan un importante alivio para el sector agropecuario, ya que tanto agricultores como ganaderos han visto mejorar las condiciones del campo gracias a la recuperación de los pastizales y la humedad en los suelos.

Aunque el panorama es positivo advirtió que aún es necesario mantener la prudencia, pues durante julio y agosto normalmente se presenta la canícula, un periodo caracterizado por una disminución de las lluvias y altas temperaturas.

“Tenemos que mantener la previsión porque históricamente julio y agosto presentan una sequía estival; posteriormente las lluvias suelen repuntar en septiembre y octubre con la temporada de ciclones tropicales en el Golfo de México y el Caribe”, explicó.

El titular de Conagua indicó que históricamente, Tamaulipas registra entre 700 y 800 milímetros de lluvia al año, por lo que con los 351 milímetros acumulados el estado ya alcanza entre 40 y 50 por ciento del promedio anual cuando apenas transcurre la primera mitad del año.

Presas recuperan niveles

El incremento de las lluvias también se refleja en la recuperación de los principales embalses de la entidad.

Jaime Felipe Cano informó que la presa Vicente Guerrero concluyó el ciclo de riego del Distrito 086 el pasado 29 de mayo y, desde entonces, ha recuperado 16 millones de metros cúbicos adicionales, además de mantener un almacenamiento superior al 60 por ciento de su capacidad, nivel que también rebasa el registrado en las mismas fechas de 2025.

Asimismo detalló que mediante derivaciones de agua del río Guayalejo se han enviado 130 millones de metros cúbicos a la presa Ramiro Caballero y otros 27.5 millones de metros cúbicos a la presa Emilio Portes Gil, fortaleciendo la disponibilidad de agua para la región.