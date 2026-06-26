Ofrece El Universal disculpa a la familia de Monsiváis

En 4 párrafos el diario aceptó que no verificó el contenido de la entrevista entre Carlos Monsiváis y el reportero Cázarez.

Por Staff

Expreso – La Razón

“Comprometida con la rendición de cuentas hacia nuestros lectores, esta casa editorial ofrece una disculpa por la publicación de una entrevista en la que se citan palabras del escritor Carlos Monsiváis cuya veracidad no pudo ser sustentada por su autor, Edmundo Cázarez”, publicó el periódico El Universal este viernes en su versión digital.

En 4 párrafos el diario aceptó que no verificó el contenido de la entrevista entre Carlos Monsiváis y el reportero Cázarez.

“Este diario asume la responsabilidad de no haber cotejado el contenido de la entrevista con la grabación que el señor Cázares aseguró tener y que no ha sido entregada como le fue requerida”.

Los siguientes son los 2 párrafos restantes de su comunicado titulado EL UNIVERSAL ofrece disculpas a la familia de Carlos Monsiváis y a nuestros lectores:

“De manera interna, estamos tomando las medidas necesarias para ajustar nuestros controles editoriales para que un hecho como este no se repita.

“En su tramo de responsabilidad, EL UNIVERSAL retiró de su página digital el texto del señor Cázarez, quien deberá responsabilizarse de sus afirmaciones”.