Suma 920 personas muertas por terremotos en Venezuela

Los equipos de emergencias están centrando sus esfuerzos este viernes en rescatar a quienes continúan atrapados entre los escombros de los edificios destruidos.

Por Staff

Expreso – La Razón

El Gobierno venezolano ha elevado a 920 la cifra de fallecidos por el doble terremoto que azotó el norte del país el pasado miércoles.

El Ministerio de Exteriores ya contabiliza 5 españoles fallecidos y 119 no localizados.

Además ha informado de que se han hallado 14 personas atrapadas bajo los escombros de los edificios derrumbados.

Los equipos de emergencias están centrando sus esfuerzos este viernes en rescatar a quienes continúan atrapados entre los escombros de los edificios destruidos.

Familiares y vecinos están también colaborando en las labores y buscan desesperadamente a sus conocidos entre las ruinas. Un número indeterminado de personas han sido rescatadas con vida; otras han sido localizadas, pero no pueden salir porque están atrapadas y aún falta maquinaria que facilite las labores.

El presidente de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez, dijo el jueves que se había localizado a más de 200 personas atrapadas.

En total, explicó, hay 2 mil 227 familias damnificadas y 250 estructuras “afectadas o perdidas”.

Más de 48 horas después de los terremotos, las posibilidades para rescatar a personas con vida disminuyen. Hasta el momento, 16 países y la Organización de las Naciones Unidas han enviado aviones con ayuda humanitaria que llegarán en los próximos días.