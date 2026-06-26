Tamaulipas suma 8 sismos en 2026; en marzo, la mitad de los temblores

Aunque el estado no se considera de alta sismicidad, el monitoreo permanente del Servicio Sismológico Nacional permite dar seguimiento a estos movimientos.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

Durante el primer semestre de 2026, Tamaulipas registró un total de ocho sismos, de acuerdo con reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN), siendo marzo el mes con mayor actividad al concentrar la mitad de los movimientos telúricos ocurridos en la entidad.

Los registros indican que los eventos fueron de baja magnitud, con valores que oscilaron entre 3.0 y 3.9, por lo que fueron clasificados como microsismos locales, sin reportes de daños materiales o personas lesionadas.

El recuento mensual señala que enero cerró con un sismo, localizado en el municipio de Burgos, con una magnitud aproximada de 3.5. En febrero se contabilizó otro movimiento, de 3.9 grados, con epicentro en la región de Jaumave, al sur de Ciudad Victoria.

La mayor actividad ocurrió en marzo, cuando el SSN registró cuatro sismos, entre ellos uno de 3.8 grados en Jaumave y otros eventos reportados hasta el 27 de ese mes.

Posteriormente, abril y mayo transcurrieron sin sismos reportados en el estado, lo que representó un periodo de calma de casi tres meses.

La actividad volvió en junio, cuando se registraron dos movimientos, ambos de alrededor de 3.6 grados. El primero tuvo epicentro en el municipio de Tula, mientras que el segundo ocurrió entre la región de Ciudad Mante y Tula, durante el fin de semana más reciente.

De acuerdo con el comportamiento observado durante el primer semestre del año, seis de los ocho sismos ocurrieron entre enero y marzo, concentrando la mayor parte de la actividad sísmica registrada en Tamaulipas.

Los municipios donde con mayor frecuencia se localizaron los epicentros fueron Jaumave, con al menos dos eventos, además de Tula, Burgos, San Fernando, Padilla y El Mante.

Aunque Tamaulipas no se considera una entidad de alta sismicidad, el monitoreo permanente del Servicio Sismológico Nacional permite dar seguimiento a estos movimientos, cuyos registros pueden actualizarse conforme se revisan y validan los datos instrumentales, por lo que el número de eventos podría modificarse en los catálogos oficiales posteriores.