Tatiana Clouthier registra candidatura para coordinar comités de 4T en NL

La también exdiputada federal por el Partido del Trabajo dijo tener tanto la experiencia en el servicio público, como legisladora y activista social

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

La exsecretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, registró ante la dirigencia de Morena en Nuevo León, su candidatura para buscar ser la coordinadora de los comités de defensa de la 4T.

La también exdiputada federal por el Partido del Trabajo dijo tener tanto la experiencia en el servicio público, como legisladora y activista social, para ofrecer soluciones a las diversas problemáticas de la entidad.

“Damos el paso firme ante el registro que llevamos a cabo de forma virtual Nosotros decidimos hacerlo para poder estar aquí con la gente de Nuevo León, agradeciendo el apoyo de muchas personas”, declaró.

“Hemos dado resultados, brindado soluciones y cumplido lo que nos hemos comprometido con la población. Esa es una de las ventajas que creemos importante”, afirmó Clouthier.

La ex Secretaria de Economía de Andrés Manuel López Obrador en 2018 prevé que Morena reduzca el número de aspirantes a la coordinación estatal de los comités de defensa de la Soberanía y la 4T en Nuevo León que hasta hoy suman 7, para dar paso al proceso de las encuestas.