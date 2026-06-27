Cae extranjero en puerto de Altamira con 31 mil dólares que no reportó

Un reporte emitido por la Aduana de Altamira alertó sobre la presencia del sospechoso durante las inspecciones de salida del recinto portuario.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Personal de la Secretaría de Marina detuvo y puso a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a un tripulante extranjero en el puerto de Altamira, tras descubrir que transportaba miles de dólares en efectivo sin la declaración legal obligatoria.

La detención ocurrió a través de la Unidad de Protección Portuaria y Aeroportuaria (UNAPROP).

Un reporte emitido por la Aduana de Altamira alertó sobre la presencia del sospechoso durante las inspecciones de salida del recinto portuario.

El imputado responde al nombre de Vladimir “N”, quien pertenece a la tripulación de un buque con bandera de Malta, procedente del puerto de Veracruz.

Al momento de someter al individuo a la revisión correspondiente, las autoridades aduaneras le localizaron la cantidad de 31,000 dólares estadounidenses en efectivo, los cuales ocultó sin realizar el trámite fiscal que exige la normatividad aplicable.

Debido a la presunta infracción a la Legislación Aduanera, los elementos navales trasladaron al detenido a la sede de la FGR en Tampico, Tamaulipas.

El Ministerio Público Federal determinará la situación jurídica del extranjero y dará inicio a las investigaciones correspondientes.