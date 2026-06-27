Erasmo González Robledo consolida una jornada histórica con seis arranques de obra y cierra el tercer paquete de inversión pública por 50 millones de pesos

Durante la intensa gira de trabajo, el presidente municipal Erasmo González Robledo destacó que por primera vez en la historia de Ciudad Madero se realizaron seis arranques de obra en un solo día, consolidando una semana histórica para la inversión pública municipal.

Por. Óscar Figueroa

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Ciudad Madero vivió una jornada sin precedentes al concluir el tercer paquete del Programa de Obra Pública 2026, que representa una inversión cercana a los 50 millones de pesos y que este sábado permitió el arranque simultáneo de seis importantes obras de pavimentación en distintos sectores del municipio. Con ello, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la transformación de la infraestructura urbana y el bienestar de las familias maderenses, gracias al trabajo coordinado con el gobernador del Estado, doctor Américo Villarreal Anaya, cuyo respaldo ha sido fundamental para impulsar proyectos históricos que mejoran la calidad de vida de la población.

Durante la intensa gira de trabajo, el presidente municipal Erasmo González Robledo destacó que por primera vez en la historia de Ciudad Madero se realizaron seis arranques de obra en un solo día, consolidando una semana histórica para la inversión pública municipal. Señaló que estas acciones forman parte del histórico programa de obra pública 2026, que contempla una inversión de 245 millones de pesos y del cual ya se han puesto en marcha alrededor de 170 millones de pesos.

En los diferentes arranques de obra acompañaron al presidente municipal los diputados locales Claudio de Leija Hinojosa, Francisco Adrián Cruz Martínez; el secretario del Ayuntamiento, Héctor Jesús Marín Rodríguez; el director general de Obras Públicas, Timoteo Vicencio Valente; el jefe de la Oficina Fiscal, Carlos Martín García Rodríguez; la delegada regional de Bienestar Social, Cynthia Acosta Rojas; la Secretaria Técnica Regional de la Mesa de Seguridad y Construcción de la Paz, Doctora Diana Lizeth Tejada Márquez; además de integrantes del Cabildo, síndicos, regidores, representantes de dependencias del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, directores generales, representantes vecinales y familias beneficiadas de los distintos sectores donde se desarrollarán las obras.

Las acciones iniciadas corresponden a la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Ampliación Emiliano Zapata; Orquídeas, en las colonias Ampliación Las Flores y Las Flores; Cuarta Avenida, en la colonia SAHOP; la prolongación de la calle Licenciado Adolfo López Mateos, en la colonia Ampliación Candelario Garza; Urbano Juárez, en la colonia Delfino Reséndiz; y Doña Cecilia, en la colonia Lázaro Cárdenas. En conjunto, estas obras representan una inversión superior a 24.5 millones de pesos para la construcción de 737 metros lineales de vialidades y 6,592 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico, además de la rehabilitación integral de las redes de agua potable y drenaje sanitario, construcción de banquetas, guarniciones, rampas para personas con capacidades diferentes, señalización vial y una nueva infraestructura de drenaje pluvial, fortaleciendo la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de las familias maderenses.

Con hechos y resultados, Ciudad Madero avanza hacia una transformación histórica sin precedentes. El tercer paquete de obra pública confirma el compromiso de ejercer el recurso de las y los maderenses en infraestructura que responde a necesidades reales, reduce el rezago urbano y fortalece el desarrollo del municipio. La intensa jornada de seis arranques de obra refleja un gobierno cercano a la ciudadanía que trabaja todos los días para construir una ciudad con mejores vialidades, más servicios y mayor bienestar para todas las familias de Ciudad Madero.