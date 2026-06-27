Estudian segunda muerte por calor

La Secretaría de Salud de Tamaulipas analiza un fallecimiento presuntamente relacionada con golpe de calor en El Mante; las autoridades advirtieron que los casos más graves están afectando a personas jóvenes

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

La Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó que una segunda defunción presuntamente asociada a un golpe de calor se encuentra bajo análisis del comité dictaminador estatal, mientras lanzó una advertencia contundente ante el inminente inicio de la canícula: las personas jóvenes están figurando entre las principales víctimas de las temperaturas extremas.

La secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, informó que hasta el momento existe una muerte confirmada relacionada con el calor y una segunda que aún no ha sido oficializada, debido a que debe cumplir con el procedimiento de validación epidemiológica. Ambos casos corresponden al municipio de El Mante y, de confirmarse el segundo, las dos víctimas serían personas jóvenes.

«Tenemos una defunción y estamos evaluando una segunda. No está confirmada, necesitamos hacerlo mediante un comité y, cuando haga la declaración formal, se los informaremos oportunamente», explicó.

La funcionaria lamentó que los casos más graves estén afectando a personas de menor edad, quienes suelen confiarse de su condición física y exponerse durante varias horas al sol.

«Son jóvenes, desgraciadamente son jóvenes. De ahí la importancia de que nos cuidemos y no nos confiemos en la fortaleza», enfatizó.

De acuerdo con las cifras presentadas por la dependencia, en lo que va del año se han registrado entre 11 y 13 casos de golpe de calor, además de 41 atenciones acumuladas por padecimientos asociados a las altas temperaturas, entre ellos insolación, deshidratación y golpe de calor.

Ante la proximidad de la canícula, Hernández Campos pidió a la población modificar hábitos para reducir riesgos, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

«Estamos a punto de entrar en la canícula. Les pedimos que eviten exponerse al sol si no es necesario; si su trabajo los obliga a hacerlo, manténganse bien hidratados. El agua hidrata; las bebidas alcohólicas no.»

La titular de Salud también recomendó suspender actividades deportivas al aire libre durante las horas de mayor calor, al señalar que muchos jóvenes subestiman el riesgo.

«Con la pasión del fútbol muchos jóvenes se confían en su juventud y en su fortaleza, pero el sol es inclemente y no podemos arriesgar la salud.»

Añadió que los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, forman parte de la población más vulnerable, por lo que deben mantener un estricto control médico y consumir agua de manera constante.

La Secretaría de Salud reiteró que las altas temperaturas persistirán durante las próximas semanas, por lo que insistió en atender las recomendaciones preventivas para evitar que aumenten los casos de golpe de calor y las defunciones relacionadas con este fenómeno.