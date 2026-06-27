Hoy cierra la fase de grupos del Mundial 2026

Este día se disputarán seis juegos; quedarán definidos los grupos J, K y L

Este sábado 27 de junio concluyen las actividades de la Jornada 3 de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026 con la disputa de seis partidos: Panamá vs Inglaterra, Croacia vs Ghana, Colombia vs Portugal, Congo vs Uzbekistán, Argelia vs Austria y Jordania vs Argentina. Aquí te presentamos a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de hoy.

Después de la jornada de hoy quedarán definidos los grupos J, K y L del Mundial 2026. Al finalizar la jornada sabatina también conoceremos los cruces para los partidos de Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo 2026.

Este día, sábado 27 de junio, las actividades de la Copa del Mundo 2026 inician en punto de las 15:00 horas con los partidos del Grupo L. A esa hora juegan Panamá contra Inglaterra y Croacia contra Ghana. El primero partido lo podrás seguir por Canal 5 de TUDN o Canal 7 de TUDN; el segundo va por Vix Premium.

Más tarde, a las 17:30 horas, Colombia se medirá a Portugal y Congo contra Uzbekistán. Las actividades del Grupo K serán transmitidas en Canal 5 de TUDN o Canal 7 de TUDN y por Vix Premium, respectivamente.

Finalmente, a las 20:00 horas, inician las actividades del Grupo J. A esa hora juega Argelia contra Austria y Jordania frente Argentina, actual campeón del mundo. Los dos partidos estarán disponibles por Vix Premium.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO