Inicia temporada de liberación de tortuga lora en Playa Miramar

La actividad se hizo bajo las indicaciones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el apoyo de la Secretaría de Turismo de Tamaulipas.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas organizó este sábado una jornada de liberación de crías de tortuga lora (Lepidochelys kempii) en Playa Miramar.

La actividad se hizo bajo las indicaciones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el apoyo de la Secretaría de Turismo de Tamaulipas.

De acuerdo con los datos oficiales el campamento de Madero registra una cifra acumulada de 852 nidos y 75,658 huevos, lo que ha dado como resultado la liberación de 32,066 crías hasta el corte del 21 de junio de 2026, cantidad que forma parte de un total estatal de más de 147 mil ejemplares integrados a su hábitat.

La autoridad ambiental invitó a la población a sumarse a estas liberaciones, las cuales se llevarán a cabo cada domingo a partir de este fin de semana en los campamentos de «La Pesca» y «Miramar».

Para participar, el público interesado debe considerar que el cupo es limitado a 60 personas por jornada y es indispensable llegar a las 6:30 horas para el único registro físico en el sitio.

Para facilitar la llegada de los asistentes al Campamento Tortuguero de Ciudad Madero, los organizadores pusieron a disposición la ubicación del campo tortuguero: Enlace de Registro y Localización en Google Maps.