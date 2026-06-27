27 junio, 2026

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Mantiene COMAPA Sur avance permanente en la reposición de pavimentos

De igual manera, en Ciudad Madero se realizaron acciones de restitución de pavimento en las colonias Ampliación Unidad Nacional e Hipódromo, dando continuidad al compromiso de recuperar las vialidades una vez concluidas las obras en las redes de agua potable
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Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Como parte del programa permanente de rehabilitación de vialidades, COMAPA Sur mantiene un ritmo constante en la reposición de pavimentos en los municipios de Tampico y Ciudad Madero, como acción complementaria a las obras de infraestructura hidráulica y sanitaria que realiza en beneficio de la población.

Recientemente, el organismo concluyó trabajos de reposición de pavimento en la calle General Carmona, entre Xicoténcatl y General Anaya, en la colonia Chapultepec de Tampico, así como en la calle Obregón, en la zona centro de la ciudad, donde previamente se llevaron a cabo importantes trabajos de rehabilitación de la red sanitaria.

De igual manera, en Ciudad Madero se realizaron acciones de restitución de pavimento en las colonias Ampliación Unidad Nacional e Hipódromo, dando continuidad al compromiso de recuperar las vialidades una vez concluidas las obras en las redes de agua potable y drenaje sanitario.

Estas acciones forman parte de un programa permanente que ha permitido a la actual administración 2023-2026 restituir aproximadamente 68 mil 123 metros cuadrados de pavimento, reflejando el compromiso de atender de manera integral las afectaciones derivadas de las obras hidráulicas y sanitarias.

Con este esquema de trabajo, COMAPA Sur no sólo fortalece la infraestructura de agua potable y drenaje, sino que también contribuye a mejorar la movilidad, la seguridad vial y la imagen urbana en los sectores intervenidos.

Asimismo, el organismo continúa con la programación de nuevas reposiciones de pavimento en diferentes puntos de Tampico y Ciudad Madero, con el propósito de dar seguimiento al programa de rehabilitación de vialidades y seguir ofreciendo beneficios duraderos a la comunidad.

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