Muere menor; dos hermanos y papá heridos

La bicicleta en la que viajaban fue embestida por un vehículo cuyo donductor huyó del lugar. La menor muere en el lugar de los hechos.

Por Alfredo Peña

EXPRESO-LA RAZON

Una niña de cinco años perdió la vida y su padre y dos hermanos menores resultaron lesionados , luego de que la bicicleta en la que viajaban fuera impactada por un vehículo en la colonia Loma Alta, en Matamoros.

El presunto responsable fue detenido horas después, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió sobre la calle Camino Real, una zona que, según el testimonio del padre, carece de iluminación adecuada.

La familia se desplazaba en una sola bicicleta cuando fueron embestidos por alcance.

La víctima fatal fue identificada como Sarahí Vania “U”, de seis años, quien falleció mientras era trasladada al hospital del Seguro Social.

Los heridos, que permanecen bajo atención médica, son:

· Juan de Dios, de 48 años (padre de los menores).

· Diego Antonio, de 7 años.

· Ana Mireya, de 6 años.

En su declaración preliminar, Juan de Dios explicó a las autoridades que, debido a la profunda oscuridad de la calle, le era muy difícil distinguir el camino, lo que pudo contribuir a que el conductor no los viera a tiempo.

Tras el percance, elementos de la policía iniciaron las investigaciones correspondientes y, más tarde, lograron la detención de un hombre, de oficio técnico en refrigeración, señalado como el presunto responsable de haber ocasionado el incidente.

Las autoridades competentes continúan recabando información para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad jurídica del detenido.