Pierde la Cruz Roja 200 mp por saqueos

Reportan robo de cableado y daños en las instalaciones que estuvieron abandonadas por largo tiempo.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

Más de 200 mil pesos en daños dejó el abandono que sufrió la Cruz Roja Mexicana Delegación Ciudad Victoria durante los últimos meses.

El saqueo alcanzó desde el cableado eléctrico hasta equipo médico indispensable para atender pacientes, por lo que la nueva administración prepara una colecta digital para obtener recursos y acelerar la rehabilitación del edificio.

El presidente del Consejo Directivo de la delegación, Francisco Arellano Ponce, reveló que únicamente el robo del sistema de cableado representa una pérdida cercana a 76 mil pesos, aunque el monto total supera ampliamente los 200 mil pesos, sin contar el costo de rehabilitar instalaciones y equipos.

«Bastante cableado se robaron. Nada más el puro cable salió en 76 mil pesos. Si hablamos de todo lo demás, los daños rebasan los 200 mil pesos», señaló.

Los delincuentes no solo se llevaron el cableado.

También sustrajeron equipo médico básico, forzaron puertas y chapas, dañaron instalaciones eléctricas y dejaron prácticamente inservibles varias áreas de la delegación.

«Se llevaron los aparatos de los doctores, los equipos para revisar la presión y otros instrumentos médicos.

Las camas no pudieron llevárselas porque eran muy grandes, pero todo lo demás prácticamente desapareció», lamentó.

A las pérdidas por robo se suman los problemas de infraestructura.

Actualmente la Cruz Roja carece de suministro de agua, por lo que ha tenido que contratar pipas para abastecer el inmueble mientras continúan las labores de limpieza y reparación.

Además, técnicos revisan el funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado y otras instalaciones que también resultaron afectadas durante el periodo en que el edificio permaneció sin operar.

Pese a ese panorama, Arellano aseguró que la respuesta de la ciudadanía ha comenzado a marcar la diferencia. Médicos, empresarios y particulares han ofrecido donar mesas de exploración, material de curación, cubrebocas, vendas, mobiliario e insumos médicos para acelerar el regreso de los servicios.

«La sociedad se ha acercado mucho.

En redes sociales la gente nos escribe porque está interesada en que regrese la Cruz Roja», destacó.

Como parte de la estrategia para recuperar la estabilidad financiera, el Consejo Directivo desarrolla una plataforma de donaciones digitales, mediante la cual cualquier persona podrá realizar aportaciones desde pequeñas cantidades hasta donativos mayores a través de una cuenta bancaria.

«Queremos que la gente pueda donar diez pesos, cien, mil o lo que pueda. Lo importante es que todos tengan la oportunidad de ayudar y que exista total transparencia sobre el destino de los recursos», explicó.

El dirigente aclaró que, por ahora, la institución no retomará el tradicional boteo en las calles.

Primero buscarán recuperar la confianza ciudadana mediante resultados y rendición de cuentas.

«Siento que todavía existe un nivel de desconfianza. Queremos transformar poco a poco esa percepción en algo positivo y demostrar con hechos que la Cruz Roja está renaciendo», afirmó.

Con el respaldo de las donaciones en especie, las futuras aportaciones digitales y el trabajo de decenas de voluntarios, la nueva dirigencia confía en reconstruir una institución que durante décadas ha sido fundamental para la atención de emergencias en Ciudad Victoria y que ahora enfrenta el reto de levantarse tras uno de los episodios más difíciles de su historia reciente.