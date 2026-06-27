Repatriará SRE a 26 mexicanos desde Venezuela tras sismos

POR STAFF
EXPRESO – LA RAZÓN
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que repatriará a 26 connacionales que solicitaron de forma voluntaria regresar a México, tras los terremotos registrados en Venezuela.
De acuerdo con la dependencia, los sismos han dejado un saldo preliminar de al menos 920 personas fallecidas y 3 mil 360 heridos en territorio venezolano.
La SRE detalló que, a través de personal de la Embajada de México en Venezuela, estableció contacto vía telefónica y correo electrónico con 73 mexicanos que residen o se encontraban en tránsito en el país sudamericano al momento de los movimientos telúricos.
Del total de contactados, 26 manifestaron su deseo de volver a territorio mexicano, por lo que la Cancillería activó los protocolos de asistencia y protección consular para su repatriación.
La información fue difundida por la propia Secretaría mediante un mensaje en su cuenta oficial de X.
Hasta el momento no se han dado a conocer fechas ni detalles logísticos del traslado.
La SRE reiteró que mantiene comunicación permanente con la comunidad mexicana en Venezuela y que los canales de atención consular continúan abiertos para brindar asistencia.