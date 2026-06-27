Repatriará SRE a 26 mexicanos desde Venezuela tras sismos

Los sismos han dejado un saldo preliminar de al menos 920 personas fallecidas y 3 mil 360 heridos en territorio venezolano.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que repatriará a 26 connacionales que solicitaron de forma voluntaria regresar a México, tras los terremotos registrados en Venezuela.

De acuerdo con la dependencia, los sismos han dejado un saldo preliminar de al menos 920 personas fallecidas y 3 mil 360 heridos en territorio venezolano.

La SRE detalló que, a través de personal de la Embajada de México en Venezuela, estableció contacto vía telefónica y correo electrónico con 73 mexicanos que residen o se encontraban en tránsito en el país sudamericano al momento de los movimientos telúricos.

Del total de contactados, 26 manifestaron su deseo de volver a territorio mexicano, por lo que la Cancillería activó los protocolos de asistencia y protección consular para su repatriación.

La información fue difundida por la propia Secretaría mediante un mensaje en su cuenta oficial de X.

Hasta el momento no se han dado a conocer fechas ni detalles logísticos del traslado.

La SRE reiteró que mantiene comunicación permanente con la comunidad mexicana en Venezuela y que los canales de atención consular continúan abiertos para brindar asistencia.