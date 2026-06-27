Reportan dos robos a casa

Al menos dos viviendas fueron saqueadas la tarde y noche de ayer en diferentes sectores de la capital.

Por Alfredo Peña

EXPRESO-LA RAZON

Al menos dos viviendas fueron saqueadas la tarde y noche de ayer en diferentes sectores de la capital, dejando como saldo pérdidas materiales cuantiosas para las víctimas.

El primer caso se reportó alrededor de las 18:00 horas en la colonia Balcones del Valle. María del M., de 59 años, denunció que al regresar a su hogar tras cumplir con sus labores cotidianas, encontró una de las puertas forzada.

Los ladrones sustrajeron un abanico de pedestal, perfumes, ropa y una bolsa de mano.

El segundo atraco fue reportado a las 20:30 horas en el fraccionamiento Las Enfermeras.

La propietaria informó a las autoridades que los delincuentes se llevaron un tanque de gas, calzado y todo el cableado de la instalación eléctrica.

En este último hecho, la policía entrevistó a vecinos del lugar, quienes manifestaron haber visto a un hombre en actitud sospechosa cerca de la vivienda afectada.

Las características físicas proporcionadas por los testigos serán integradas a la carpeta de investigación para dar con el probable responsable.