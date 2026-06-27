Resguardan a bebés en hoteles con ante ola de calor en Reino Unido

Padres resguardan a bebés en hoteles con aire acondicionado ante ola de calor en Reino Unido; estaban a 36.9°; familias intentan escapar de los hogares calurosos

Por. Staff

Londres.- Las familias, incluidos los padres con bebés recién nacidos, están reservando habitaciones con aire acondicionado en los hoteles para escapar de la ola de calor en el Reino Unido, y las empresas informan de un aumento considerable de la demanda.

Los datos del sitio web de reservas de alojamiento Booking.com muestran que, desde el 1 de junio, el porcentaje de búsquedas que utilizan el filtro «aire acondicionado» se ha triplicado en Gran Bretaña, coincidiendo con la última ola de calor en el norte de Europa.

Los datos de la empresa de pagos Adyen muestran que el sector hotelero del Reino Unido experimentó un aumento del 34 % en los ingresos entre el 22 y el 25 de junio de este año en comparación con el mismo período de 2025, según las transacciones autorizadas a través de la plataforma en Gran Bretaña.

El Reino Unido ha sufrido una de las semanas más calurosas de su historia, con temperaturas que alcanzaron los 30 °C en algunas zonas de Inglaterra y Gales.

La Oficina Meteorológica emitió alertas por calor extremo durante la semana, mientras que el viernes se registró provisionalmente un nuevo récord de temperatura para junio de 36,9 °C en Wattisham, Suffolk.

Heartwood Inns, que gestiona pubs con habitaciones en todo el Reino Unido, informó que esta semana su ocupación es del 86%, y que muchos de sus establecimientos están al máximo de su capacidad o cerca de ella.

El grupo también ha observado un cambio notable en las consultas: aproximadamente un tercio de las personas que llaman preguntan si las habitaciones disponen de aire acondicionado antes de reservar.

La cadena hotelera afirmó haber observado también un aumento en las consultas de padres con bebés recién nacidos que buscaban habitaciones con aire acondicionado, tras haber tenido dificultades para mantener sus hogares lo suficientemente frescos para que sus bebés durmieran cómodamente.

Dean Culpan, director general del hotel Templeton Garden de Londres, declaró: “Con la ola de calor en pleno apogeo, hemos observado un notable aumento de la demanda en todo el hotel y actualmente estamos operando a plena capacidad. Los huéspedes buscan cada vez más espacios frescos y confortables para relajarse, trabajar a distancia y escapar del calor de la ciudad, ya sea en nuestros interiores con aire acondicionado o en nuestro jardín privado, que se ha convertido en un verdadero oasis durante los meses más cálidos”.

Añadió: “A medida que las temperaturas se disparan en Londres, también hemos observado un aumento significativo en el consumo de comidas y bebidas en las terrazas, y estas zonas más frescas y sombreadas se están convirtiendo en algunos de los espacios más solicitados del hotel”.

Gemma Jones, gerente de operaciones del hotel The Feathers en Woodstock, comentó: “La actual ola de calor ha tenido un impacto notable en las reservas en The Feathers, especialmente durante la última semana. Hemos observado un aumento en las reservas de última hora, ya que muchos huéspedes buscan escapar del calor y disfrutar de una escapada relajante en un ambiente confortable y con aire acondicionado”.

“Nuestra ocupación ha aumentado del 74% al 81% esta semana, y también hemos observado un ligero incremento en las consultas, con varios huéspedes que preguntan específicamente si nuestras habitaciones tienen aire acondicionado antes de confirmar su estancia.”

Jones afirmó que las habitaciones con aire acondicionado se habían convertido en un verdadero atractivo durante la ola de calor. “Los huéspedes buscan cada vez más un lugar donde relajarse y disfrutar de una noche de sueño reparador, y contar con aire acondicionado nos ha brindado una clara ventaja”, declaró.

Añadió: “Varios huéspedes nos han dicho que prefieren alojarse en un hotel en lugar de quedarse en casa porque saben que podrán escapar del calor.

“Muchas de estas reservas provienen de parejas que viven cerca del hotel y buscan una escapada improvisada en lugar de unas vacaciones planificadas. También hemos notado que cada vez más huéspedes prolongan sus estancias de una noche a dos o más para aprovechar el buen tiempo”, comentó.