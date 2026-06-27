Saldrán de vacaciones más de 60 mil alumnos en Altamira

En cuanto a maestros, se irán 2 mil 200 aunque el director de educación en Altamira, Mario Ortiz dijo que para ellos es más bien un receso.

Por. Benigno Solís/La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Más de 60 mil alumnos saldrán de vacaciones en Altamira, una vez que concluya el ciclo escolar.

En cuanto a maestros, se irán 2 mil 200 aunque el director de educación en Altamira, Mario Ortiz dijo que para ellos es más bien un receso.

En total, se quedarán vacías un total de 348 escuelas ubicadas en distintos puntos de la urbe industrial.

De manera oficial, el fin del ciclo es el 10 de julio del presente año.

De igual manera, dio a conocer que varias escuelas han sido afectadas por cortes en el suministro eléctrico.

Destacó que en sectores como jardines de Arboledas, San Jacinto, Olivos, los planteles se quedaron sin el suministro eléctrico.

También destacó que la escuela de Unidos Avanzamos requiere de un transformador para evitar más interrupciones en el servicio.