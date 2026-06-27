Se fueron las lluvias; llega el polvo del Sahara

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO – LA RAZÓN

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que a partir de este domingo ingresará a Tamaulipas una masa de polvo del Sahara que permanecerá sobre la región hasta mediados de la próxima semana, aunque se prevé que lo haga en bajas concentraciones y sin representar efectos importantes para la mayoría de la población.

La dependencia estatal señaló que este fenómeno es completamente normal y ocurre cada año durante esta temporada, debido al desplazamiento de partículas de polvo provenientes del desierto del Sahara.

Protección Civil precisó que por las bajas concentraciones pronosticadas, no se esperan afectaciones relevantes para la población, por lo que llamó a mantener la calma y evitar la difusión de información no verificada.

Exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados que emitan las autoridades a través de sus canales oficiales, con el fin de conocer cualquier actualización relacionada con este fenómeno atmosférico.

El ingreso del polvo del Sahara está previsto para iniciar este domingo y prolongarse hasta mediados de la próxima semana, periodo durante el cual las condiciones se mantendrán dentro de los parámetros considerados normales para esta época del año.