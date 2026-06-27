Sheinbaum pide investigar presunta golpiza del exdirector de Pemex contra su esposa

Insistió en que corresponde a las autoridades actuar y garantizar el acceso a la justicia.

Por Staff

Expreso – La Razón

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió que se investiguen las denuncias de violencia doméstica presentadas por María Felicia Jiménez contra su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y actual director general del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, y aseguró que se brindará apoyo a la presunta víctima.

«Sí, sí, que se investigue, que se investigue», respondió Sheinbaum al término de un evento de la Pensión Mujeres Bienestar aquí.

Jiménez, quien ha denunciado presuntos actos de violencia ocurridos desde 2022

Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno ofrecerá respaldo a la mujer y señaló que, si así lo decide, podrá presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes.

«Sí, se le va a proporcionar la ayuda. Se le va a dar toda la ayuda a la mujer. Y si ella quiere presentar denuncia, que presente denuncia», dijo.

A pregunta expresa sobre si había hablado con Rodríguez Padilla después de hacerse públicas las acusaciones, la titular del ejecutivo federal respondió de manera breve «No he hablado con él».

Al ser cuestionada acerca de si condenaba los hechos denunciados, Claudia Sheinbaum insistió en que corresponde a las autoridades actuar y garantizar el acceso a la justicia.

«Que se haga justicia, como todo siempre», señaló.

María Felicia Jiménez denunció públicamente presuntos actos de violencia doméstica atribuidos a Víctor Rodríguez Padilla.

El exdirector de Pemex pasó de «uno que otro bofetón» a la golpiza que se grabó en video.

Jiménez contó a la revista Proceso la violencia cotidiana que vivió con Víctor Rodríguez Padilla, y que se agravó tras su nombramiento como director de Pemex, cargo que utilizó para amenazarla con quitarle a su hijo y deportarla a Cuba.

Rompe el silencio

La vida de María Felicia Jiménez Lavie ya cambió para siempre. La noche del 25 de junio decidió romper el silencio y hacer público que su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, ejerce violencia contra ella, y como muestra subió un video en donde se vio una golpiza que le dio.

La doctora en física nuclear relata el entorno de violencia que vivió durante su relación con Rodríguez Padilla y que “también pone en entredicho el discurso” del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de que «con ella todas llegaron» y de que se ha conquistado la equidad de género y se le ha dado fin a la violencia contra las mujeres.

Jiménez cuenta que conoció al funcionario en 2017. Un año después, en 2018, él se convirtió en su profesor de política energética y, recuerda, desde la primera vez que lo vio «se enamoró».

Con el paso del tiempo iniciaron una relación. Sin embargo, asegura que comenzaron a presentarse episodios de violencia.

En 2022 las agresiones ocurrían «de vez en cuando», con «uno que otro bofetón». Sin embargo, la situación fue escalando hasta un episodio en el que Rodríguez Padilla le enterró «un bolígrafo en la mano», y de ello aún tiene una cicatriz.

Sostiene que el cambio más drástico ocurrió en octubre de 2024, cuando fue nombrado director general de Pemex. Desde entonces, dice, su carácter se transformó por completo para mal.

«Cambió muchísimo, cambió muchísimo. Inclusive con el trato de las personas (…) Se volvió déspota», expuso.

También contra su hijastro

La académica asegura que esa conducta también alcanzó a su entorno familiar. Afirma que el primero en resentirla fue su hijo mayor, de 15 años, fruto de un matrimonio anterior, quien comenzó a ser objeto de descalificaciones y violencia verbal.

Señala que el hijo que ambos tienen en común, de 6 años, también fue víctima de distintas formas de violencia.

Rodríguez Padilla lo utilizaba para hacer menos a su hermano y generar división entre ambos, además de que el menor presenciaba los episodios de violencia física.

«Incluso a mi hijo de 15 años prácticamente no lo saludaba, no le dirigía la palabra cuando estaba en la casa. Si hacía un hot cake, le daba al pequeño y no le daba al grande, porque decía que no era su hijo. Si él hace algo de comer, hacía comida para él y su hijito pequeño», dijo.

«A ver, por eso digo que no fue solo violencia física, fueron muchos tipos de violencia», expone.

Amenazas

A ello, agrega, se sumaban amenazas constantes relacionadas con la custodia de su hijo menor.

Y es que, por ser originaria de Cuba, Rodríguez Padilla le decía que podía quitárselo porque,

según él, “tenía cercanía con integrantes del gobierno federal, senadores, diputados y miembros del gabinete”.

“Me aseguraba que con una sola llamada podía quitarme a mi hijo y regresarme al país del que provenía”, comentó.

También afirma que ejercía violencia psicológica y económica, al amenazarla con impedir que consiguiera trabajo o creciera profesionalmente.

Punto de no retorno

La esposa de Víctor Rodríguez Padilla señala que el episodio que finalmente la llevó a decidir separarse fue la golpiza que recibió durante el primer trimestre de 2026, hecho que posteriormente hizo público a través de redes sociales.

Ella decidió hacerlo porque existe impunidad y porque “el gobierno ha guardado silencio frente a lo ocurrido”.

«Él sigue haciendo su vida como si nada, ha seguido humillándome, se sigue burlando de mí y que él siga teniendo un cargo público liderado pues no, cuando esto es un gobierno de mujeres, no nos podemos hacer menos ante hombres como él», relató.

La investigadora señala que, tras separarse, la violencia continuó de otra manera. Actualmente Rodríguez Padilla prácticamente no convive con el hijo que tienen en común.

«Pero él apenas ve a su hijo pequeño, desde el incidente no lo viene a ver, no lo llama, solo me da dinero. Es justísimo y necesario para los gastos de él», comentó.

La gota que derramó el vaso

Para Felicia Jiménez, uno de los factores que detonó la agresión física fue que comenzó a cuestionar la gestión de Rodríguez Padilla al frente de Pemex.

«Desde que entró en Pemex las discusiones se volvieron más abruptas, me llegaban información de malos datos, de malos manejos. Cada vez que se le decía algo él se molestaba muchísimo, no se lo podía decir nada ni para bien, ni para mal», dijo.

«Eran problemas asociados, por ejemplo, a malos tratos por parte de jefes superiores. A mí me daban muchas quejas porque la gente se acercaba a mí y me los decía», remarcó.

Durante la entrevista, María Felicia Jiménez aseguró que antes de hacer pública la agresión buscó alertar a las autoridades sobre la situación de violencia que, afirma, enfrentaba.

Señaló que se comunicó con el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias para informar los hechos y advertir sobre la conducta del funcionario; sin embargo, sostiene que su denuncia fue ignorada y no obtuvo respuesta.

El gobierno federal ya se contactó

La académica informó además que, tras hacerse público el caso, ya fue contactada por la Secretaría de las Mujeres, dependencia que comenzó a brindarle acompañamiento.

Las declaraciones de María Felicia Jiménez ocurren después de que en redes sociales dio a conocer el video en el que Rodríguez Padilla agrede físicamente a su esposa.

La Secretaría de Energía aseguró mediante un comunicado que, aunque se había informado previamente que Rodríguez Padilla sería incorporado al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, dicha incorporación «nunca se formalizó» y sostuvo que actualmente no ocupa ningún cargo como servidor público.

Una revisión documental encontró evidencia que Rodríguez Padilla sí tomó posesión de la dirección general del instituto y comenzó a ejercer funciones al frente del instituto, contradiciendo la versión difundida por la Secretaría de Energía.