Tampico “la quiere romper” en el verano con récord de visitantes

¿Buscas plan para este verano? Tampico prepara nuevos atractivos y actividades para recibir a miles de visitantes durante las vacaciones. Una opción más para disfrutar la temporada en Tamaulipas

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina, y Tampico, destino turístico por excelencia en Tamaulipas, ya tiene preparadas distintas actividades y nuevos atractivos con el objetivo de recibir a miles de visitantes y mantener la afluencia de 619 mil turistas alcanzada durante la pasada temporada de Semana Santa.

La alcaldía señaló que el municipio ha fortalecido su oferta turística para que quienes ya conocen el puerto tengan motivos para regresar y descubrir nuevas experiencias durante este periodo vacacional.

Entre las principales novedades destaca la exposición gratuita por los 80 años del fútbol en Tampico, instalada en la Expo Tampico, además de la muestra “Alas de Libertad”, ubicada en el Jardín de las Artes, donde se exhiben 60 especies de aves endémicas de la región y se pone a disposición una guía especializada para observadores de aves y ornitólogos.

Paralelamente continúa la promoción turística en entidades como Nuevo León, Ciudad de México y Guanajuato, aprovechando la nueva conectividad carretera que acerca al puerto con la región del Bajío.

Desde Semana Santa comenzaron a registrarse visitantes provenientes de Guanajuato, por lo que la estrategia será reforzada para atraer a un mayor número de turistas.

El municipio también trabaja en nuevos proyectos como una ruta náutica y el Festival del Mar, además de mantener protocolos preventivos ante la temporada de lluvias para garantizar que tanto habitantes como turistas disfruten de unas vacaciones seguras en el puerto.