Turista potosino pierde la vida en Playa Miramar

Autoridades informaron que la víctima fue identificada como José Carmen de 73 años de edad, era originario del estado de San Luis Potosí, mientras que los hechos ocurrieron entre la torre uno y la torre tres de guardavidas.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Una tragedia ocurrió la tarde de este sábado en Playa Miramar, donde un turista de la tercera edad perdió la vida debido a un probable paro cardiaco, a escasos metros de las escolleras.

Autoridades informaron que la víctima fue identificada como José Carmen de 73 años de edad, era originario del estado de San Luis Potosí, mientras que los hechos ocurrieron entre la torre uno y la torre tres de guardavidas.

A las 14:10 horas se detectó que un cuerpo flotaba, por lo que se activó el protocolo de rescate.

Una moto acuática que presta el servicio en el área recreativa, permitió trasladar a la persona a la orilla de manera más rápida.

Personal de Protección Civil acudieron al sitio e iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, el adulto mayor ya no reaccionó a los estímulos de los rescatistas.

Protección Civil detalló que durante las maniobras de atención no hubo presencia de agua en los pulmones.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) arribaron para resguardar el área y delimitar el perímetro, ante la mirada de decenas de bañistas que se encontraban en dicha zona.

Elementos de la Policía Investigadora y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tomaron conocimiento de los hechos.

Una vez que el equipo forense recabó las evidencias correspondientes, trasladó el cuerpo desde la orilla del mar hacia el Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.