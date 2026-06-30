‘Acelerado’ derriba a repartidor

Conductor de un automóvil compacto sale sin precaución de un retorno y se atraviesa al paso de una motocicleta

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con golpes en distintas partes del cuerpo y una herida en el rostro resultó un repartidor de tortillas cuando, al conducir una motocicleta, se impactó contra un vehículo que le cerró el paso al salir de un retorno sin la debida precaución.

Este percance vial ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana en el cruce del bulevar Fidel Velázquez y calle Nicolás Bravo.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas llegaron al sitio para darle los primeros auxilios a una persona que se encontraba tirada sobre la cinta asfáltica. Se trata de un hombre de alrededor de 35 años de edad quien sangraba del rostro y se dolía de varias contusiones en el cuerpo.

Los elementos determinaron que los golpes no eran de consideración y en cuanto a su herida tuvo que ser suturado a la altura de la ceja izquierda, pero sin necesidad de llevarlo a un hospital.

De acuerdo con el informe que realizaron los agentes de Tránsito, se estableció que el lesionado conducía una motocicleta de la marca Honda con la que se desplazaba sobre Fidel Velázquez en sentido de norte a sur. Al llegar al cruce con la calle Bravo se estrelló en la parte derecha frontal de un Chevrolet Beat que se cruzó en su trayectoria de manera intempestiva.

Esta unidad era guiada de oriente a poniente y todo parece indicar que su conductor no se percató de la presencia del motociclista. Fue él mismo quien llamó al 911 y pidió el apoyo de una ambulancia para que atendieran al motociclista que estaba sobre la carpeta.