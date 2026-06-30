Acusa Estados Unidos a empresas de Matamoros por huachicol fiscal

El Departamento del Tesoro señala a dos empresarios y una red de compañías, que se habrían utilizado para contrabandear combustible

Staff

Expreso-La Razón

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) anunció este martes sanciones contra dos empresarios mexicanos y nueve compañías vinculadas a una red de contrabando de combustible, conocida como huachicol fiscal, que operó a través de aduanas terrestres en beneficio del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los individuos señalados son Óscar Guillermo Juraidini Silva, de 41 años, originario de Matamoros, y J. Refugio Ruiz Villagómez, de 65, junto con las empresas bajo su control, entre las que figuran OJ Living Trust, Ahavat Logistics Solution y Jomadi Logistics & Cargo.

En la lista aparecen OF Tranportes, Ogui Fletes, Soma Transportes y Servicios y Centro Cambiario La Peseta, asentadas en Matamoros.

Las sanciones implican la inmovilización de todos sus bienes, cuentas e intereses bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de operar con ciudadanos o empresas de ese país.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló en el comunicado que la medida «pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México están expandiéndose más allá del tráfico tradicional de drogas para generar ingresos para sus organizaciones criminales.» La OFAC precisó que las empresas sancionadas generaban «decenas de millones de dólares anualmente para el cártel.»

Según la alerta de la OFAC, el esquema funciona así: empresas mexicanas con permisos formales compran combustible a vendedores conchabados en Estados Unidos, quienes aprovechan sus relaciones con refinerías y distribuidores para adquirirlo en terminales de exportación y desviarlo hacia redes interconectadas de empresas fantasma en ambos países, bajo control de los cárteles.

El producto ingresa a México mediante camiones cisterna, vagones de ferrocarril y embarcaciones, frecuentemente con documentos aduaneros falsificados. «Reportes públicos indican que entre una cuarta y una tercera parte de todo el combustible que se vende en México podría ser ilícito», precisa el documento de la OFAC.