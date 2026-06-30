Analizan tres perfiles para relevo en Tránsito Victoria

El principal requisito, que aprueben los exámenes de Control y Confianza

Por. Antonio H. Mandujano

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, informó que ya se analizan perfiles para ocupar la Coordinación Operativa de Tránsito Municipal, luego de la destitución de José Luis Arroyo Negrete, y aseguró que el principal requisito será aprobar los exámenes de Control y Confianza.

El edil señaló que actualmente existen dos propuestas sobre la mesa y que podría incorporarse una tercera, en un proceso que se realiza en coordinación con el Gobierno del Estado.

“Hay dos propuestas y creo que vamos a meter una tercera. Estamos haciendo un buen estudio y, al final de cuentas, las propuestas que vayamos a hacer entre el Gobierno del Estado y tu servidor, la idea es pasarlas por el examen de Control y Confianza”, declaró.

Gattás Báez precisó también que únicamente quien acredite esa evaluación podrá ser considerado para asumir el cargo.

“Si lo pasa, bueno, ya podemos pensar en que pueda llegar ahí el coordinador operativo. Pero si no pasa el examen de Control y Confianza…”, comentó.

De igual modo, el presidente municipal no descartó que el nuevo responsable provenga del ámbito militar o de alguna corporación federal ya retirada, siempre que cumpla con el perfil de honestidad que busca la administración.

Respecto a la operación de Tránsito tras la salida del coordinador operativo, Gattás indicó que actualmente hay una persona encargada de las funciones, aunque reconoció que durante el pasado fin de semana no se realizaron operativos viales.

“Hay alguien ahí que está fungiendo las labores, pero este fin de semana no hubo operativo”, señaló.

El edil en turno afirmó que la suspensión de los operativos no fue el objetivo de la decisión tomada y confió en que estos se reanuden a la brevedad, al considerar que han contribuido a mantener bajos los índices de accidentes.