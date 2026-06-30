Buscan castigar a padres que involucren a menores en delitos

Plantean sanciones penales para padres y tutores que utilicen o permitan la participación de menores en actividades ilícitas

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La diputada de Morena, Eva Aracely Reyes González, anunció que trabaja en una iniciativa de ley para sancionar penalmente a los padres y tutores que utilicen o fomenten la participación de menores de edad en actividades delictivas en Tamaulipas.

La propuesta surge tras su participación en una reunión del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en Reynosa, donde expuso que existe una creciente preocupación por casos en los que familias enteras aprovechan la condición jurídica de los menores para obtener beneficios económicos mediante actividades ilícitas.

La legisladora aseguró que el objetivo es cerrar los vacíos legales que actualmente permiten que algunos padres utilicen a sus hijos para cometer delitos sin enfrentar consecuencias severas, entre otros, tráfico de personas y droga.

Como ejemplo, reveló el caso de un menor detectado en Reynosa que, según explicó, ha sido ingresado a instituciones migratorias y deportado en 11 ocasiones, presuntamente debido a que su familia lo involucra de manera reiterada en actividades relacionadas con el tráfico de personas.

Reyes González explicó que la iniciativa no se limitará a delitos vinculados con el crimen organizado o el tráfico de migrantes, también incluiría sanciones para padres o tutores que incurran en conductas de negligencia grave.

Entre otras, el permitir que menores conduzcan vehículos sin experiencia o bajo los efectos de sustancias, ya que dijo, en muchos de los casos, los padres solo acuden al DIF para recoger a los menores y una amonestación, sin mayores consecuencias.

Señaló que en algunos sectores de Reynosa existen prácticas donde menores son utilizados como vigilantes, “estacas” o para el traslado de sustancias ilícitas, una situación que calificó como una forma de explotación infantil.

“Hay un fomento de parte de las familias, especialmente en el área de Reynosa de Anzaldúas, Calabazas, donde las familias han vivido con esa cultura del tráfico de migrantes y utilizan a los menores, eso es explotación”.

La diputada también consideró necesario abrir el debate sobre la mayoría de edad penal, al señalar que cada vez es más frecuente la participación de adolescentes en delitos como homicidios, feminicidios y otros hechos de alto impacto.

Subrayó que las redes sociales han cambiado el entorno en el que crecen muchos menores, por lo que, a su juicio, la legislación debe actualizarse para sancionar a quienes promuevan o faciliten que niños y adolescentes sean utilizados para cometer delitos. La iniciativa será presentada en el Congreso de Tamaulipas para su análisis y eventual discusión.