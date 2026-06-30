Confirman muerte del conductor linchado por atropellar a 17 personas durante festejos del Mundial

Alberto Rentería Santana, el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, confirmó que Roberto Arellano Severo murió mientras permanecía hospital de especialidades por la gravedad de las lesiones que presentaba

Autoridades confirmaron la muerte del conductor que sufrió traumatismo craneoencefálico severo al ser linchado brutalmente por una turba, luego de un atropellamiento masivo en Cabo San Lucas, después del juego del partido de la Selección Mexicana contra Chequia

El hecho ocurrió en un tramo de la avenida Lázaro Cárdenas, en la zona turística frente a la zona de bares y discotecas, donde una multitud festejaba el triunfo de México en el Mundial 2026 el pasado 24 de junio.

Ahí, cientos de personas se concentraron para festejar e impedir el paso de vehículos.

¿Por qué lincharon a Roberto en Cabo San Lucas?

En los videos difundidos en redes sociales se observa que, el automóvil que conducía Roberto parte de la fila de automóviles que esperaban para pasar por la avenida Lázaro Cárdenas.

Cuando tocó el turno al auto de Roberto Arellano Severo, no fue la excepción. El vehículo del ahora fallecido quedó atrapado por decenas de aficionados que golpearon los cristales.

👀🚨 ¡MIRA LO QUE PASABA MINUTOS ANTES DE LA TRAGEDIA! 😱🚗 👀 Videos muestran cómo, durante los festejos por el Mundial en Cabo San Lucas, varios aficionados detenían los vehículos, rodeaban los carros e incluso les impedían avanzar hasta que los conductores accedían a la… pic.twitter.com/CLinOVegmF — NotiCali (@NotiCaliOficial) June 25, 2026

Él quiso evadirlos, avanzó intempestivamente y aceleró su auto, entonces arrolló a 17 personas, según informó la Dirección General de Seguridad Pública de Los Cabos.

Sin embargo, no logró escapar, pues perdió el control del auto y se estrelló contra un bolardo. Fue ahí donde él, junto con su familia fueron sacados del auto, los agredieron.

Roberto, al ser el conductor, recibió la peor parte: fue brutalmente golpeado, hasta que quedó tendido en el suelo.

Después llegaron al lugar cuerpos de emergencia para rescatarlo y trasladarlo al Hospital General Juan María Salvatierra, en La Paz, a donde ingresó en estado de salud crítico.

Confirman muerte del conductor linchado en Cabo San Lucas

Este martes 30 de junio de 2026, Alberto Rentería Santana, el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, confirmó que Roberto Arellano Severo murió mientras permanecía hospital de especialidades por la gravedad de las lesiones que presentaba.

Lo último que se informó sobre su estado de salud es que seguía en coma inducido por un traumatismo craneoencefálico severo y golpes internos que suelen causar hemorragias no visibles.

Esto dicen las autoridades: hay una investigación abierta

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur también confirmó el deceso, aunque no detalló las causas médicas específicas de la muerte.

También informó que mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer la mecánica del atropellamiento y determinar las responsabilidades correspondientes.

Ya que el linchamiento que sufrió el conductor que atropelló a varias personas en Cabo San lucas para escapar de la violenta sacudida a su automóvil, también son parte de las indagatorias.

La situación ha generado reacciones encontradaas en la entidad, muchos usuarios han compartido imágenes de los posibles agresores del conductor y han referido la ausencia de protocolos de prevención que habrían podido evitar el atropellamiento, como el cierre de vialidades.

CON INFORMACIÓN DE EL DIARIO DE YUCATÁN