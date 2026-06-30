Construirán nuevo CBTIS y seis telebachilleratos; alista Tamaulipas inversión histórica en escuelas

Los nuevos planteles estarán ubicados en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Altamira, Tampico y Ciudad Victoria

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Tamaulipas se prepara para uno de los años más ambiciosos en materia de infraestructura educativa. Con una inversión que podría alcanzar los 500 millones de pesos durante 2026, el estado pondrá en marcha nuevos planteles de educación media superior, ampliaciones estratégicas y obras de rehabilitación en alrededor de 250 escuelas.

El director general del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), Sergio Castillo Sagástegui, informó que ya comenzó la contratación de las primeras obras financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2026, cuyo arranque está previsto para esta misma semana.

“Ya tenemos contratados 150 millones, tenemos un techo presupuestal al día de hoy de cerca de los 400, esperamos que se incremente para llegar a 500”, señaló.

La bolsa de recursos permitirá atender cerca de 100 planteles en una primera etapa, mientras que durante el segundo semestre del año se incorporarán más proyectos hasta alcanzar alrededor de 250 escuelas beneficiadas en todo el estado.

Entre los anuncios más relevantes destaca la construcción de un nuevo CBTIS en Reynosa, una obra que busca responder al crecimiento poblacional y a la creciente demanda de espacios educativos en la frontera.

A la par, se ampliará el CBTIS 302 en ese mismo municipio y continuará la segunda etapa del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CEDMAR) en Altamira.

“Este año se arranca ya en estos días un nuevo CBTIS en la ciudad de Reynosa, vamos a ampliar el CBTIS 302 también en Reynosa y vamos por la segunda etapa del CEDMAR en Altamira”, adelantó el funcionario.

La estrategia educativa también contempla la construcción de seis Telebachilleratos Comunitarios Margarita Maza de Juárez, proyecto impulsado por el Gobierno Federal para ampliar la cobertura de educación media superior en zonas con necesidades de infraestructura.

Los nuevos planteles estarán ubicados en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Altamira, Tampico y Ciudad Victoria.

“Se van a construir seis telebachilleratos Margarita Maza de Juárez en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Altamira, Tampico y Ciudad Victoria”, confirmó.

Castillo Sagástegui explicó que, aunque algunos municipios mantienen estable su matrícula escolar, ciudades como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria continúan registrando crecimiento en el número de estudiantes, situación que obliga a seguir ampliando la infraestructura educativa.

Además de los nuevos espacios, una parte importante de la inversión se destinará a rehabilitación de escuelas, modernización de instalaciones eléctricas y sustitución de infraestructura que presenta deterioro por antigüedad.

“Los trabajos de rehabilitación continúan, las escuelas tienen que tener mantenimiento y tienen que atenderse”, sostuvo.

Con ello, Tamaulipas busca fortalecer tanto la educación básica como la media superior, en un contexto donde la demanda de espacios educativos y la necesidad de modernizar planteles siguen marcando la agenda del sector