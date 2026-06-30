Corredor Económico Nuevo Laredo-Tampico busca fortalecer exportaciones e inversión en Tamaulipas

La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, expresó que el acuerdo permitirá crear rutas para facilitar la exportación de productos a través de Nuevo Laredo, aprovechando las fortalezas económicas de cada municipio

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, fortalecer las exportaciones y mejorar la conectividad entre el norte y el sur de Tamaulipas, los ayuntamientos de Tampico y Nuevo Laredo formalizaron este martes el acuerdo del Corredor Económico Tamaulipeco Nuevo Laredo-Tampico, una estrategia que busca generar nuevas oportunidades para empresarios y productores de ambas regiones.

La firma del convenio fue encabezada por las presidentas municipales Mónica Villarreal Anaya y Carmen Lilia Canturosas, acompañadas por la directora de Desarrollo Económico de Tampico, Nora Izaguirre; la secretaria de Desarrollo Económico de Nuevo Laredo, Lorena Cavazos Muñoz; así como los presidentes de las cámaras de comercio de ambas ciudades, Eduardo Manzur y Agustín Duarte.

La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, expresó que el acuerdo permitirá crear rutas para facilitar la exportación de productos a través de Nuevo Laredo, aprovechando las fortalezas económicas de cada municipio.

«Somos dos municipios que nos completamos al tener dos vocaciones: manufactura, industrial, aduanera que consolida al municipio de Nuevo Laredo y a nosotros la prestación de servicios, turístico y comercial, y al tener distintas vocaciones nos complementamos y podemos abonar a las economías de los dos municipios. Acordar esas distancias, ver lo que nos une, replicar prácticas»

Por su parte, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, señaló que este convenio representa el inicio de una agenda de colaboración permanente para detonar el crecimiento económico entre las regiones norte y sur del estado.

Además, anunció que productores de la marca Hecho en Tampico recibirán capacitación en temas de inteligencia artificial y networking para fortalecer su competitividad.

«Sabemos de las fortalezas de cada una de las regiones, de cada una de las ciudades… fortalezas que tenemos en Nuevo Laredo como lo es el comercio internacional, todo lo que tenemos que ver con la industria, poder compartir todas las bondades que tiene Tampico»

Las autoridades también coincidieron en que uno de los objetivos es mejorar la conectividad entre ambas ciudades, incluido el impulso para concretar una ruta aérea.

«Estamos esperando noticias; para nosotros es muy importante tener esta ruta aérea que lleguemos aquí a Tampico. La alcaldesa Mónica y su servidora estamos interesadas de que aquí suceda», indicó Canturosas.

La alcaldesa de Nuevo Laredo dijo que su administración trabaja para agilizar la movilidad del transporte de carga mediante obras de infraestructura, entre ellas la conclusión de la carretera Mex II, proyecto que permaneció inconcluso durante cerca de 30 años y que requirió una inversión superior a los 250 millones de pesos para mejorar los tiempos de traslado en una de las principales zonas aduaneras del país.