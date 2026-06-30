Exigen castigo por muerte de cinco perros en La Presita

"No podemos permitir que la crueldad se vuelva costumbre", dijo uno de los denunciante

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La muerte presuntamente por envenenamiento de 5 perros en situación de calle desató la indignación de habitantes del ejido La Presita.

Los vecinos presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y exigieron que el caso no quede impune y se proceda contra él o los responsables.

La denuncia fue acompañada con videos y fotografías en los que presuntamente, aparece un hombre ofreciendo alimento a los animales minutos antes de que comenzaran a agonizar. En una de las grabaciones se observa cómo 2 de los perros muestran temor al acercarse al sujeto, mientras otro lo sigue moviendo la cola, confiado en recibir comida.

Vecinos señalaron que la muerte de los animales no solo representa un acto de extrema crueldad, sino un riesgo para toda la comunidad, ya que una sustancia tóxica abandonada en la vía pública puede afectar a mascotas, fauna silvestre e incluso a personas, especialmente menores de edad.

Con la denuncia los habitantes esperan que la Fiscalía agote las investigaciones y determine si existen elementos para judicializar el caso.

Recordaron que el maltrato animal está tipificado como delito en Tamaulipas y puede derivar en sanciones para quien prive de la vida a un animal de manera intencional.

Otro presunto envenenamiento masivo ocurrió en 2017 en el fraccionamiento Del Valle, de Ciudad Victoria, donde murieron perros, gatos y aves, además de que algunas personas sufrieron intoxicación al intentar auxiliar a sus mascotas.

Para los vecinos ese antecedente demuestra que el uso de veneno en espacios públicos pone en peligro a toda la población.

Los habitantes de La Presita pidieron a la ciudadanía proteger a sus animales de compañía, evitar que consuman alimentos encontrados en la calle y denunciar cualquier hecho similar. «No podemos permitir que la crueldad se vuelva costumbre», expresaron, al insistir en que esperan una respuesta firme de las autoridades y que este caso marque un precedente contra el maltrato animal.