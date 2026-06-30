Fallece abuelito al sufrir aparente paro cardiaco

El hombre de unos 80 años de edad comenzó a sentirse mal mientras conducía y alcanzó a orillarse perdiendo el sentido

Por Otilio Núñez

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Un adulto mayor fue presa de aparente paro cardíaco mientras conducía su vehículo, recibiendo auxilio por parte de brigadistas voluntarios pero lamentablemente quedó sin vida junto al automóvil.

El terrible suceso se registró la tarde de este martes, cuando la unidad motriz color gris circulaba por la prolongación de la avenida Hidalgo a la altura del cruce con la calle Marqués de Guadalupe, en la zona dorada de Tampico.

Se dio a conocer que el hombre de unos 80 años de edad comenzó a sentirse mal y alcanzó a orillarse perdiendo el sentido, por lo que se pidió apoyo y arribaron el lugar de manera oportuna brigadistas de la base Voluntarios Zona Sur al mando de su coordinador Enrique Sierra, quienes comenzaron a darle reanimación cardio-vascular.

Por desgracia el abuelito no respondió al procedimiento y fue decretado sin vida, quedando la zona acordonada por parte de las autoridades, para que agentes de la Policía Investigadora se encargaran de dar fe del cadáver.