Hace Princesa Takamado de Japón senderismo mundialista en Chipinque

Por 5 horas Su Alteza Imperial busca aves y mariposas para fotografiarlas

Staff

Monterrey.-La Reserva Natural Chipinque tuvo el honor de recibir a Su Alteza Imperial, la Princesa Takamado de Japón, en un recorrido privado por el Sendero de la Manzanita.

Durante aproximadamente 5 horas, Su Alteza Imperial exploró este sendero de vocación conservacionista buscando y fotografiando aves y mariposas, actividad que practica con profunda pasión, en las mil 791 hectáreas de la Sierra Madre Oriental que esta reserva natural privada protege.

En su cuenta de Facebook. el Parque Ecológico Chipinque dio más detalles del recorrido, que se llevó a cabo el 18 de junio.

“Al despedirse, la Princesa Takamado expresó su gratitud y reconoció el trabajo de conservación sostenido durante 34 años como un ejemplo de compromiso con el patrimonio natural de nuestra área metropolitana.

“Sus palabras nos llenan de orgullo y reafirman el propósito que guía cada día de trabajo en la reserva.

“Que el canto de las aves y el sonido de este bosque permanezcan en su memoria”, dijo.

Parque Ecológico Chipinque agradeció a Marilyn Castillo Muñoz de Kingfisher – Birdwatching Nuevo León “por conducir esta experiencia como guía, y a Lorenzo Rosenzweig de Terra Habitus A.C. por acompañarnos durante el recorrido. Su conocimiento y presencia hicieron de esta jornada algo verdaderamente especial”.