Maestros de Tamaulipas reciben retroactivo; SET dispersa $277 millones

El titular de la dependencia, Miguel Ángel Valdez García, detalló que el beneficio alcanzó a 48 mil 293 docentes y trabajadores estatales y federales

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Los casi 50 mil trabajadores de la educación en Tamaulipas recibieron este martes el pago retroactivo correspondiente al incremento salarial 2026, con una derrama de 277 millones de pesos, informó la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET).

El titular de la dependencia, Miguel Ángel Valdez García, detalló que el beneficio alcanzó a 48 mil 293 docentes y trabajadores estatales y federales, quienes recibieron el ajuste salarial anunciado el pasado 15 de mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conmemoración del Día de las Maestras y los Maestros.

Explicó que el depósito del retroactivo se realizó este 30 de junio, mientras que el aumento salarial ya integrado al sueldo comenzará a reflejarse de manera permanente a partir de la primera quincena de julio, en beneficio de todo el personal que integra el sistema educativo estatal.

Valdez García destacó que esta medida forma parte del compromiso conjunto entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer las condiciones laborales del magisterio tamaulipeco y reconocer su labor en las aulas.

El secretario afirmó que brindar mejores salarios al personal educativo representa una apuesta por fortalecer la calidad de la enseñanza y reconocer el trabajo que diariamente realizan maestras, maestros y trabajadores de apoyo en las escuelas del estado.

Finalmente, refrendó el compromiso del sector educativo de continuar trabajando para que la educación siga siendo una herramienta de transformación y bienestar para las familias de Tamaulipas y de todo el país.