México enviará 7 plantas de luz a Venezuela

Se prepara un buque de la Secretaría de Marina para trasladar víveres e insumos

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Ciudad de México.-México enviará hoy 7 plantas generadoras de electricidad a Venezuela para fortalecer la ayuda humanitaria brindada tras los sismos registrados la semana pasada en ese país, informó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Anunció también que se prepara un buque de la Secretaría de Marina para trasladar víveres e insumos reunidos en centros de acopio.

En su conferencia diaria en Palacio Nacional, la mandataria explicó que las plantas de luz partirán en un avión con destino a Venezuela como parte del apoyo adicional solicitado por las autoridades de esa nación. «Siete plantas de luz que salen de un avión el día de hoy para ayudar en la emergencia», señaló.

Sheinbaum agregó que representantes del grupo encargado de coordinar la ayuda mexicana sostuvieron comunicación con autoridades médicas y de protección civil venezolanas para conocer las necesidades más urgentes y definir nuevas acciones de apoyo.

Indicó que el gobierno federal, en coordinación con la Secretaría de Marina, prepara el envío de un barco para transportar los víveres y otros insumos reunidos por diversas instituciones y organizaciones.

«Estamos preparando un barco con la Secretaría de Marina para que la colecta de víveres y otros insumos que se estaba haciendo también por distintas instituciones pueda recogerse y llevarse», explicó.

En relacioón con el trabajo de los rescatistas mexicanos y en particular del Ejército mexicano que participan en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, la presidenta afirmó que representan «un orgullo» para el país.

«Se lleva en el corazón, no se inventa, la solidaridad, el cariño, el amor, la entrega», expresó. Añadió que esa vocación de servicio «va mucho más allá» del cumplimiento de una orden y sostuvo que «la entrega de un soldado, una soldada mexicana, es amor, al final».

En el Salón Tesorería se proyectó un video con imágenes de las labores de rescate que realizan integrantes del Ejército Mexicano en las zonas afectadas por los sismos en Venezuela.