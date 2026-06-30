Niña de 11 años da la vida por su hermanito de 9

Guía a rescatistas colombianos hasta Moisés, atrapado entre los escombros del terremoto de Venezuela, antes de morir

Staff

Caracas.-La heroína de La Guaira: niña de 11 años revivió la esperanza en un grupo de rescatistas.

Sin experiencia, en medio de la oscuridad y atrapada entre escombros, dirigió a los socorristas para que llegaran hasta donde estaba y salvar a su hermano de 9 años.

Ella murió cuando los encontraron.

La niña estaba en el piso 5 de uno de los edificios colapsados en Venezuela por los terremotos de 7.2 y 7.5 del 24 junio. Tres días después fue encontrada por socorristas, que estaban en el piso 11, gracias a unos equipos de acústica.

“Esa niña de 11 años estaba al mando de la familia, de su mamá y su hermano de 9 años. Ella dirigió las labores de rescate durante todo el día. Ya cuando los rescatistas estaban llegando y la niña veía la mano e informaba que veía la mano y veía la luz, la niña falleció”, contó visiblemente afectado un voluntario de Protección Civil, de apellido Duarte, en un video que circula en redes sociales.

“El niño está en el hospital, vivo, sano. Su hermana lo entregó vivo y fue nuestro compromiso entregarlo vivo al hospital”, dijo Duarte, quien participó en el rescate.

El voluntario relató que primero sacaron a Moisés, el niño de 9 años, y precisó: “Cuando queríamos rescatarla, por valiente nos damos cuenta que falleció y quedó con su madre. Se pudo sacar al niño y la madre y ella quedaron ahí”.

En las labores había un equipo multidisciplinario encabezado por los Bomberos de Colombia, quienes en medios del desgaste habían perdido la esperanza de encontrar a personas con vida, pero todo les cambió con el rescate de Moisés y la valentía de su hermana.

Una voz bajo los escombros mantuvo viva la esperanza

“El día de hoy, por un accidente particular, encontramos ruido y nos comunicamos con una niña de 11 años”, contó el rescatista con la voz entrecortada.

Los equipos realizaban labores de búsqueda en una de las cerca de 800 edificaciones destruidas por el terremoto.

“Entregó a su hermano, que nosotros pensábamos que era la menor probabilidad de sobrevivencia porque estaba herido. Pero resultó que la niña entregó a Moisés

“Si bien se sabe, Moisés significa salvado de las aguas. Entregó a su hermano y salió.

“Lo dio todo para que su hermano viviera”, expresó conmovido Duarte.

“Gracias a eso la esperanza renació y revivió en el equipo. Esperanza que el pueblo tiene que saber. Los hermanos venezolanos tienen que entender que tenemos esperanza y fe, que vamos a seguir adelante”, concluyó.