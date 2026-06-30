Omite alto y se pone la endeudada de su vida

Este choque registrado en el 18 Zaragoza y que involucró a un auto de reciente modelo dejo daños que superan los 10 mil pesos

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Tremendo problema en el que se metió un automovilista cuando, al omitir una señal de alto, impactó a un vehículo de reciente modelo al que proyectó contra una unidad estacionada.

Peritos de la Dirección de Tránsito informaron que este aparatoso choque ocurrió a las 14:00 horas en el cruce del 18 Zaragoza.

Fue necesaria la llegada de los elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas para atender a una mujer que se llevó un golpe en el rostro que le causó una posible lesión en el tabique.

Las primeras investigaciones de los uniformados apuntaron como posible responsable al chofer de un carro Nissan Altima que se desplazaba con rumbo al poniente sobre la calle Ignacio Zaragoza en compañía de la lesionada. A la altura de la calle 18, la persona no respetó el alto y se estrelló contra el lado derecho de un flamante Mazda que iba de sur a norte.

Mencionó el afectado que, tras recibir el duro golpe, su unidad dio un medio giro que lo proyectó contra un PT Cruiser que se encontraba estacionado.

Se dio a conocer que tan solo el Mazda sufrió un daño que rebasa los 100 mil pesos, ya que ambas puertas derechas quedaron bastante estropeadas, además de sus dos bolsas de aire activadas.