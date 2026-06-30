Preparan demanda contra Magnicharters por fraude

Casi un centenar de agentes de viajes en México alistan la querella colectiva contra los dueños de Grupo Aéreo de Monterrey

Staff

Ciudad de México.-Un grupo de más de 90 agentes de viajes en México alista una demanda colectiva en contra de los dueños de la aerolínea turística Grupo Aéreo de Monterrey S.A. de C.V., mejor conocida como Magnicharters, por el probable delito de fraude, luego de que ésta dejara a miles de pasajeros varados desde el pasado 11 de abril.

Los afectados, quienes semanas antes de la repentina desaparición de la aerolínea vendieron cientos de paquetes con vuelos, hospedajes y traslados que ascienden a los 12 millones 481 mil pesos, se enteraron del cese de operaciones por medio de un correo que originalmente hablaba de una cancelación de viajes por sólo 2 semanas, del 11 al 25 de abril, “debido a problemas logísticos”.

Pero han pasado más de dos meses y Magnicharters ha desaparecido del mapa: sus sucursales principales en Ciudad de México; Cancún, Quintana Roo, y Monterrey, Nuevo León, están vacías, los espacios que ocupaban en los hangares han desaparecido y su página de internet sólo presenta un correo al que nadie responde. La única señal de su existencia que han dado es su intento fallido de entrar a concurso mercantil.

“Hasta la fecha, hasta el día de hoy, no hemos recibido ninguna respuesta de Grupo Aéreo Monterrey S.A. de C.V, Magnicharters”, dijo la vocera del grupo Agencias de Viajes Unidas, Fabiola López, agregando que “es un (fraude) muy bien planeado porque ésto no es de un día. Ésto, supongo, que ya venían orquestando desde un año atrás y el tiempo nos lo dirá”.

Los agentes acusan a los fundadores y principales socios de esta empresa, los hermanos Luis Fernando, Augusto Adolfo, Gabriel Antonio y José David Bojórquez Maza, de estar “escondidos”, toda vez que no han podido ser contactados ni siquiera por la Procuraduría Federal del Consumidor.

“Físicamente ha sido imposible localizarlos para poderles notificar las quejas. Sin embargo, los procedimientos administrativos consideran otro tipo de vía para poder hacerles la notificación y que pueda continuar su curso el procedimiento”, dijo la subprocuradora de Servicios, Rebeca Sánchez, quien reveló que las quejas contra Magnicharters ascienden a más de 400 expedientes y un estimado de más de 9 mil afectados por cancelación de vuelos tan sólo entre abril y mayo.