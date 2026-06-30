Secretaria de Salud abandona oficinas tras reuniones y no atiende a la prensa

Extraoficialmente Adriana Marcela Hernández Campos, habría renunciado a su cargo

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La incertidumbre sobre un probable cambio en la Secretaría de Salud de Tamaulipas aumentó este martes, luego de que la titular de la dependencia, Adriana Marcela Hernández Campos, abandonara las oficinas centrales sin emitir declaración alguna, tras una jornada de reuniones privadas que se prolongó desde las 9:30 de la mañana hasta pasadas las 2:00 de la tarde.

Desde temprana hora se observó un inusual movimiento de funcionarios al interior del edificio ubicado en Ciudad Victoria. Durante más de 4 horas se realizaron encuentros entre directivos y personal de primer nivel, mientras en el exterior permanecían representantes de distintos medios de comunicación a la espera de alguna postura oficial sobre las versiones que circulan desde el lunes.

La secretaria salió del inmueble a bordo de una camioneta sin detenerse a responder preguntas sobre su permanencia en el cargo o sobre los rumores de una eventual renuncia, lo que alimentó aún más la expectativa en torno al futuro de la dependencia.

Las especulaciones comenzaron la tarde del lunes, cuando en redes sociales y algunos portales informativos se difundió, sin que existiera un pronunciamiento oficial, que Hernández Campos dejaría el cargo junto con parte de su equipo de colaboradores luego de 3 meses y medio. En esas publicaciones también se menciona que el médico Ricardo Gerardo Guerrero Morales, actual Jefe de la Oficina del Gobernador, sería quien asumiría como encargado de despacho de la Secretaría de Salud.

Hasta las 5 de la tarde del martes Gobierno de Tamaulipas no había confirmado la salida de la funcionaria ni el nombramiento de un sustituto. Tampoco la Secretaría de Salud había emitido algún comunicado.