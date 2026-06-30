Van por ley para regular celulares en las escuelas

En el ciclo 2026 - 2027 Tamaulipas será de los primeros estados que tenga una regulación, amparada en una ley estatal

Por. Raúl López García

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El teléfono celular pasó de ser una herramienta de apoyo a convertirse en uno de los principales dolores de cabeza dentro de las aulas.

Distracciones durante las clases, uso indiscriminado de redes sociales, ciberacoso, retos virales e incluso amenazas falsas contra planteles educativos han encendido las alertas en Tamaulipas.Ante este escenario, la Secretaría de Educación prepara una regulación que busca poner orden al uso de los dispositivos móviles en las escuelas, con la meta de aplicarla a partir del ciclo escolar 2026-2027.

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, aseguró que durante todo el verano se elaborará una guía para aterrizar la iniciativa de ley que actualmente se analiza y que permitirá establecer reglas claras para estudiantes, maestros y padres de familia.

«Vamos a trabajar en la guía durante todo el verano y esperamos ya entre agosto y septiembre estar hablando con los jefes de sector para socializarla.»

El funcionario afirmó que Tamaulipas pretende convertirse en una de las primeras entidades del país en contar con un marco legal específico sobre este tema.

«Yo creo que el siguiente ciclo lectivo 2026-2027 Tamaulipas será de los primeros estados que tenga una regulación, desde luego amparada en una ley estatal.»

Valdez García dejó claro que el objetivo no es prohibir la tecnología, sino evitar que su uso termine afectando el aprendizaje y la convivencia escolar.

«La tecnología es un gran aliado, pero también es un gran enemigo si no está con un uso y un diseño instruccional bien regulado.»

La decisión surge en un contexto donde las redes sociales han comenzado a trasladar problemas del mundo digital al interior de los planteles.

Durante la entrevista, el titular de la SET confirmó que en Tamaulipas se han presentado alrededor de 27 casos de amenazas falsas plasmadas en baños y paredes de escuelas, situaciones que obligaron a activar protocolos de seguridad e incluso movilizar a corporaciones policiacas.

«No hay que tomarlo a la ligera, no hay que relativizarlo, pero es un reto viral, es una broma que los jóvenes están adquiriendo.»

Explicó que cada reporte genera una movilización inmediata de autoridades educativas y de seguridad.

«Cada que esto sucede hay que dar parte a la Secretaría de Seguridad.»

Aunque precisó que todos los casos registrados hasta ahora terminaron siendo bromas, reconoció que las consecuencias son reales, pues provocan incertidumbre entre alumnos, docentes y padres de familia, además de movilizar recursos públicos.

«Todos los casos han sido bromas.»

La futura regulación también buscará evitar que el uso permanente del celular afecte el rendimiento académico, la atención durante las clases y la convivencia escolar.

Antes de entrar en vigor, la Secretaría de Educación trabajará durante los próximos meses con jefes de sector, supervisores, directores, docentes y asociaciones de padres de familia para construir una guía que permita aplicar la nueva legislación de forma homogénea en todo el estado.

La intención, explicó Valdez García, es que la regulación no quede únicamente en una reforma legal, sino que pueda implementarse en cada plantel con criterios claros y acordes a la realidad de las comunidades escolares.

Si el proyecto avanza conforme al calendario previsto, el próximo ciclo escolar marcará un cambio importante en las aulas tamaulipecas: por primera vez existirán reglas específicas para un dispositivo que, aunque nació como herramienta de comunicación, hoy representa uno de los mayores desafíos para la disciplina, la seguridad y el proceso de enseñanza-aprendizaje.