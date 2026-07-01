Agregan ‘prueba de vida’ al registro de teléfonos

Aplica a quienes realicen el trámite de manera presencial, el objetivo es corroborar que la persona quien solicita el proceso corresponde con el titular de la identificación

Staff

Ciudad de México.-El registro de las líneas telefónicas móviles en México incluirá un nuevo requisito considerado como “prueba de vida”, según un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El DOF plantea que uno de los lineamientos para la identificación de las líneas telefónicas móviles es incluir la “solicitud de prueba de vida” en el proceso de vinculación.

Este requisito será para quienes realicen el trámite de manera presencial y su objetivo será corroborar que la persona quien solicita el proceso corresponde con el titular de la identificación.

El DOF no detalla cómo será el proceso para obtener la prueba de vida. Algunas compañías telefónicas como Telcel solo corroboran que la foto de la identificación oficial coincida con el rostro de la persona que realiza el trámite.

Amplían plazo

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció hace unos días una prórroga para el registro de las líneas telefónicas en México.

Dicho proceso se extenderá hasta el último día del año, pero el calendario para el registro corresponderá según el último dígito del número celular y la fecha más cercana será el 15 de agosto.

“Las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico. Así, se establece un calendario para que, entre agosto y diciembre, cada usuario realice la vinculación de su línea ante su empresa telefónica”, informó la CRT.

La misma CRT aclaró que las líneas de pospago, es decir quienes pagan un plan mensual, no tienen que cumplir con este trámite debido a que ya están asociadas a una identidad al momento de contratar su paquete.

¿Qué pasará con las líneas telefónicas que no sean registradas?

“Una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías suspenderán el servicio de aquellas líneas telefónicas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas, y sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo”, detalló la comisión.

Los números telefónicos cuya línea sea suspendida solo tendrán la opción de hacer llamadas a números de emergencia, centros de atención ciudadana y a su propia línea telefónica.

Otra de las funciones que continuará habilitada es para recibir la alerta sísmica. Mientras que ya no será posible hacer o recibir llamadas, enviar o recibir mensajes de texto ni usar los datos.

La CRT explicó que todos estos servicios se restablecerán cuando el usuario complete el registro de la línea telefónica.