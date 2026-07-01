Aguas profundas de Tamaulipas podrían impulsarse con cooperación entre México y Brasil

Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, explicó que Brasil es actualmente el principal referente mundial en explotación de hidrocarburos en aguas profundas, experiencia que podría aprovecharse en proyectos ubicados frente a las costas tamaulipecas

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

El acuerdo de cooperación energética firmado entre México y Brasil abre la posibilidad de fortalecer el desarrollo de proyectos petroleros en aguas profundas del Golfo de México, donde Tamaulipas concentra algunos de los yacimientos con mayor potencial del país.

Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, explicó que Brasil es actualmente el principal referente mundial en explotación de hidrocarburos en aguas profundas, experiencia que podría aprovecharse en proyectos ubicados frente a las costas tamaulipecas.

«Brasil es el campeón de aguas profundas. Pemex le enseñó a Brasil una gran cantidad de cosas hace 30 o 40 años y ahora Brasil, con el desarrollo de capacidad nacional en ese país, se convirtió en el líder de explotación de hidrocarburos en aguas profundas.»

Señaló que el principal activo para el estado es el Golfo profundo, particularmente el Cinturón Plegado Perdido, provincia petrolera donde se localiza el campo Trión y otros yacimientos considerados estratégicos.

«Tamaulipas alberga la principal cuenca que permite una explotación de hidrocarburos en aguas profundas, que es el Golfo profundo, donde se encuentra el Cinturón Plegado Perdido.»

Añadió que, conforme avance el desarrollo de Trión, las empresas también dirigen su atención hacia los campos Nobilis y Maximino, cuyo potencial geológico podría ser similar.

«Hacia el campo Trión ya comienzan a mirar las empresas que quieren desarrollar otros dos yacimientos que están ahí, que se llaman Nobilis y Maximino, que probablemente tienen el mismo potencial que Trión.»

El funcionario precisó que se trata de proyectos con horizontes de desarrollo de aproximadamente una década, aunque sostuvo que la integración de proveedores y empresas regionales debe comenzar desde ahora para que los beneficios económicos se reflejen desde las primeras fases.

«Lo que tenga que pasar tenemos que agilizar la dinámica de participación regional y local para que los beneficios se vean desde el día uno… estamos llegando a un debate nueve años tarde.»