COMAPA SUR continúa fortaleciendo la infraestructura hidrosanitaria en la zona conurbada

El organismo reafirma su compromiso de continuar renovando la infraestructura hidráulica y sanitaria, respondiendo oportunamente a las necesidades de la población

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMPICO, TAM.- Como parte del programa permanente de rehabilitación y optimización de la infraestructura hidrosanitaria, COMAPA Sur mantiene un ritmo constante de trabajo en la sustitución de líneas de agua potable y drenaje sanitario en distintos sectores de Tampico y Ciudad Madero, con el propósito de mejorar la operación de la red y brindar un servicio más eficiente a la población.

Desde el inicio de la actual administración, el organismo ha logrado sustituir más de 63 kilómetros de tubería en ambos municipios durante el periodo 2023-2026. Gran parte de la infraestructura intervenida contaba con una antigüedad de hasta 50 años, por lo que su reemplazo ha permitido fortalecer la capacidad de conducción del sistema y reducir incidencias como fugas, hundimientos y escurrimientos de aguas residuales.

Tan solo durante la última semana, se sumaron alrededor de 100 metros lineales de tubería nueva a la infraestructura hidrosanitaria, mediante la sustitución de diversos tramos de la red en Tampico y Ciudad Madero, acciones que dan continuidad al programa permanente de modernización que impulsa COMAPA Sur.

Con estas obras, el organismo reafirma su compromiso de continuar renovando la infraestructura hidráulica y sanitaria, respondiendo oportunamente a las necesidades de la población y fortaleciendo la calidad de los servicios que reciben las familias de la zona conurbada.