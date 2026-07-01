Comparece exsecretaria de Finanzas acusada del desvío de 139 mdp

María de Lourdes N habría autorizado la transferencia de 139 millones 239 mil pesos al Banco Accendo, que luego quebro, recursos destinados asignados a infraestructura de seguridad estatal

Por. Staff

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La exsecretaria de Finanzas de Tamaulipas, María de Lourdes N, compareció en una diligencia judicial para el desahogo de pruebas, ante la acusación de presunto desvío de 139 millones 239 mil pesos asignados a infraestructura de seguridad estatal.

La audiencia tuvo lugar este martes en una sala de juicios orales, por la causa penal integrada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

María de Lourdes N fue vinculada a proceso desde el 10 de octubre de 2025 bajo cargos de delitos de ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones.

Como Secretaría de Finanzas de Tamaulipas habría autorizado la transferencia de 139 millones 239 mil pesos con 47 centavos al Banco Accendo como una inversión financiera, según la Fiscalía Anticorrupción.

El dinero provenía de un fideicomiso para el equipamiento de la red estatal de videovigilancia durante el ejercicio fiscal 2021.

El Banco Accendo fue declarado en quiebra 2 meses después de la supuesta inversión y provocó el quebranto millonario a Tamaulipas.

La empresa Tres Diez también esta mencionada en la carpeta de investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

María de Lourdes N tiene prohibido salir de Reynosa y del país, y debe acudir a firmar cada 8 días a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares por un control judicial.

La exfuncionaria recurrió a una garantía económica de 300 mil pesos para enfrentar el proceso en libertad.

En las sigiuientes etapas del proceso el Juez determinará si hay elementos para que la exsecretaría de Finanzas enfrente un juicio por los delitos imputados por la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas.