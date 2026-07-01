Conductor arrolla a fans que celebraban la victoria de México

Con su camioneta Toyota a toda velocidad ingresa a zona del festejo, en Zempoala, Hidalgo; aficionados lo tunden y la policía lo rescata

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Pachuca.-Lo que comenzó como una celebración por la victoria de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 terminó en un hecho violento la noche del martes en el municipio de Zempoala, Hidalgo, luego de que un automovilista presuntamente bajo los efectos del alcohol arrolló a varias personas reunidas para festejar.

El incidente ocurrió en la glorieta de la avenida principal del fraccionamiento Los Viñedos, donde decenas de aficionados se concentraban con banderas, cánticos y porras tras la victoria de México por 2-0 frente a Ecuador.

En su camioneta Toyota de color negro el agresor ingresó a la zona a exceso de velocidad y embistió a varios asistentes que se encontraban sobre la vialidad.

Tras el atropellamiento los presentes interceptaron al conductor e impidieron que abandonara el lugar.

La unidad fue vandalizada y el hombre fue agredido físicamente por un grupo de personas, en un intento de hacer justicia por propia mano.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal de Zempoala, quienes controlaron la situación, rescataron al automovilista y lo pusieron bajo resguardo para posteriormente trasladarlo ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación legal.