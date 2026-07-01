Erasmo González Robledo impulsa la transformación histórica de Ciudad Madero con más obra pública

Con una inversión de 3.1 millones de pesos, el Gobierno de Ciudad Madero inició la pavimentación de la calle Privada Moctezuma en la colonia 16 de Septiembre, como parte de un programa de obra pública que busca reducir el rezago en infraestructura urbana.

Ciudad Madero vive una de las etapas más importantes de transformación de su infraestructura urbana. Con el respaldo del Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya, y una visión que ha permitido orientar una inversión histórica a la obra pública, el Gobierno Municipal arranco una nueva obra de pavimentación a base de concreto asfáltico de la calle Privada Moctezuma, entre calle Mayas y límite de calle, en la colonia 16 de Septiembre. Durante el arranque, el presidente municipal Erasmo González Robledo destacó que hoy el municipio destina 245 millones de pesos a obra pública, marcando un cambio de rumbo que coloca el bienestar de las familias como la principal prioridad de la administración y permitiendo atender un rezago histórico con obras que transforman la vida de la población.

En su mensaje, Erasmo González Robledo afirmó que Ciudad Madero está construyendo un antes y un después en su desarrollo, al impulsar obras que durante años fueron una demanda de la ciudadanía. Recordó que recientemente se dio inicio a 13 nuevas acciones de pavimentación integral de concreto hidráulico, que representan una inversión cercana a 50 millones de pesos y beneficiarán de manera directa a 4 mil 910 habitantes de distintos sectores de la ciudad, reflejando el ritmo de trabajo que mantiene la administración municipal para abatir el rezago en infraestructura. Señaló que, aunque las necesidades son mayores, existe una planeación responsable para avanzar de manera sostenida y cubrir cerca del 25 por ciento del rezago en pavimentación hacia el 2027. Asimismo, destacó que esta zona también será fortalecida con un parque ecológico impulsado por el Gobierno del Estado, mediante el programa Lazos de Bienestar, que contará con áreas de convivencia, juegos infantiles y espacios para la activación física, además de acciones complementarias en infraestructura hidráulica y sanitaria que contribuirán a mejorar la calidad de vida de las familias.

En este arranque acompañaron al presidente municipal la diputada local Úrsula Patricia Salazar Mojica; la diputada local Cynthia Lizabeth Jaime Castillo; el diputado local Claudio Alberto De Leija Hinojosa; el diputado local Adrián Cruz Martínez; así como integrantes del Cabildo, síndicos, regidores, representantes de dependencias del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, directores generales y familias beneficiadas de la colonia 16 de septiembre. A nombre de los vecinos beneficiados, Paola Monserrat Cruz Juárez expresó su agradecimiento por el inicio de esta obra, al señalar que representa una respuesta a una necesidad de muchos años y una muestra del compromiso de seguir transformando Ciudad Madero con acciones que generan bienestar para la ciudadanía.

Los trabajos contemplan la pavimentación a base de concreto asfáltico sobre una longitud de 172.45 metros lineales, con una superficie de 1,120.93 metros cuadrados. Como parte de la intervención integral se instalarán 96.55 metros lineales de tubería de agua potable de PVC de 4 pulgadas y se repondrán 16 tomas domiciliarias; además, se instalarán 101.21 metros lineales de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 12 pulgadas para drenaje sanitario, junto con la reposición de 16 descargas domiciliarias. La obra también incluye la construcción de 351.90 metros lineales de guarniciones, 458.07 metros cuadrados de banquetas, 17 metros cuadrados de rampas para personas con capacidades diferentes, aplicación de pintura en guarniciones, cruces peatonales, flechas de dirección, línea de alto y línea continua de separación de carriles, así como la colocación de señalamiento vertical. Los trabajos se ejecutarán con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-DF), Ejercicio 2026, mediante una inversión de 3 millones 149 mil 962 pesos, en beneficio directo de 195 habitantes.

Con una inversión histórica en infraestructura y una estrategia que privilegia el bienestar de las familias, Ciudad Madero avanza con paso firme hacia una transformación sin precedentes. Hoy, las obras dejan de ser promesas para convertirse en resultados que mejoran la movilidad, fortalecen los servicios públicos y dignifican las colonias. En coordinación con el Gobierno de Tamaulipas, la administración encabezada por Erasmo González Robledo continúa escribiendo una nueva etapa para el municipio, demostrando que cuando los recursos públicos se invierten con responsabilidad y visión social, el progreso llega a cada rincón de la ciudad.