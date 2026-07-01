Impulsa Carmen Lilia opciones de negocio para neolaredenses

La firma del Acuerdo Interinstitucional del Corredor Económico Tamaulipas les abre oportunidades

Staff

La firma del Acuerdo Interinstitucional del Corredor Económico Tamaulipeco entre los gobiernos de Nuevo Laredo y Tampico comienza a traducirse en nuevas oportunidades para las y los emprendedores neolaredenses, quienes contarán con mayores espacios para promover, comercializar y posicionar sus productos y servicios en nuevos mercados del estado y del país.

La estrategia impulsada por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal y la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, contempla la participación de cerca de 360 empresas y emprendedores de ambas ciudades, de las cuales 170 son neolaredenses.

Uno de los principales beneficiarios será el programa Hecho en Nuevo Laredo, iniciativa del Gobierno Municipal que promueve el talento local y fortalece el desarrollo de emprendedores y productores de la ciudad.

Gracias al Corredor Económico Tamaulipeco, las empresas participantes tendrán mayores oportunidades para establecer vínculos comerciales con el sur del estado, ampliar su cartera de clientes y acceder a nuevos canales de distribución.

«Este corredor económico representa una ruta directa de transformación para nuestras empresas, para nuestros emprendedores y para las familias tamaulipecas.

Estamos construyendo un puente de oportunidades que permitirá que el talento y la calidad de los productos hechos en Nuevo Laredo lleguen a nuevos mercados y continúen creciendo», destacó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas.

El acuerdo contempla el desarrollo de programas de capacitación empresarial, encuentros de negocios, intercambio de mejores prácticas, vinculación con grandes cadenas comerciales y estrategias de promoción conjunta que fortalezcan la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Sectores como el gastronómico, agroindustrial, logístico, comercial y de comercio exterior serán parte de esta estrategia, aprovechando las fortalezas de Nuevo Laredo como la principal plataforma de comercio internacional de México y la infraestructura portuaria, industrial y turística de Tampico, lo que permitirá ampliar las oportunidades de comercialización tanto en el mercado nacional como internacional.

Destacó que los gobiernos municipales impulsarán acciones para fortalecer la conectividad entre ambas regiones mediante la gestión de nuevas rutas aéreas y la promoción de proyectos que faciliten el intercambio comercial y la movilidad empresarial, fortaleciendo la integración económica entre el norte y el sur de Tamaulipas.

Canturosas Villarreal señaló que el objetivo es convertir esta alianza en una plataforma permanente de desarrollo para las empresas locales.

«Queremos que los emprendedores de Nuevo Laredo crezcan, encuentren nuevos clientes y nuevos socios comerciales. Este acuerdo no sólo conecta a dos ciudades; conecta el talento, la innovación y el esfuerzo de nuestra gente con más oportunidades de inversión, comercialización y desarrollo. Cuando nuestras empresas crecen, crece también la economía de todo Tamaulipas», afirmó.

Señaló que este acuerdo va de la mano con la estrategia del gobernador Américo Villarreal Anaya, para consolidar a Tamaulipas como una entidad más competitiva, integrada y preparada para aprovechar su ubicación estratégica en México y frente a los mercados internacionales.