Lamenta Claudia Sheinbaum muerte de 3 personas en festejos del tri

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que el Gobierno de México brindará apoyo a los afectados

Por. Staff

Ciudad de México.- La presidenta de Claudia Sheinbaum Pardo expresó sus condolencias por el fallecimiento de tres personas ocurrido la noche del martes en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana ante Ecuador.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que el Gobierno de México brindará apoyo a los afectados, mientras las autoridades capitalinas continúan con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

“Nuestra solidaridad, apoyo, a tres personas que ayer lamentablemente fallecieron”, declaró.

Sheinbaum Pardo informó además que instruyó a la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para brindar acompañamiento y apoyo a los familiares de las víctimas.

“Le di instrucciones a Rosa Icela para que apoyen”.