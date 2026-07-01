Llevan brigada de servicios a González

La Brigada Transformando Familias se realizó en el municipio de González. Fue encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y María de Villarreal.

Por. Staff

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Con el propósito de acercar servicios y programas que contribuyan al bienestar de las familias tamaulipecas.

El gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, encabezaron la Brigada Transformando Familias en el municipio de González.

La jornada se llevó a cabo en la cabecera municipal, donde el gobernador y la presidenta del DIF Estatal recorrieron las distintas áreas de atención y saludaron a las familias asistentes, refrendando el compromiso de trabajar de manera cercana y participativa por el bienestar de las y los tamaulipecos.

Durante la brigada se ofrecieron servicios integrales en materia de salud, asistencia social, programas alimentarios y atención ciudadana.

Participaron dependencias del Gobierno del Estado, entre ellas las secretarías de Salud, Bienestar, Educación, Desarrollo Rural, Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y Trabajo y Previsión Social, así como el Registro Civil, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) y otras instituciones, que acercaron de manera gratuita trámites, asesorías y programas dirigidos a mejorar la calidad de vida de las familias.

Gracias a este esfuerzo conjunto, más de 2,000 personas de al menos 18 comunidades fueron beneficiadas con servicios y apoyos que fortalecen su bienestar y contribuyen a mejorar sus condiciones de vida.

Con acciones como esta, el Sistema DIF Tamaulipas fortalece su labor humanista para promover el acceso a servicios que generan bienestar y desarrollo para las familias, reafirmando que, donde vuela el colibrí el amor se transforma en acciones, mediante una atención cercana, digna y con sentido social en cada región del estado.